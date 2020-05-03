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    Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?

    БАТЭ — «Неман». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 3 мая 2020 года

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    В 7-м туре чемпионата Белоруссии борисовский БАТЭ на своем поле примет «Неман». Матч пройдет 3 мая на «Борисов-Арене». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на БАТЭ — «Неман».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Мая 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:00 Неман Неман
  • Гродно
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 4.95
  • 2
  • 9.80
  • Ставка!
    •

    БАТЭ

    Клуб из Борисова начал сезон с матчей 1/8 финала Кубка Белоруссии. Команде удалось выйти в четвертьфинал, обыграв минское «Динамо» по итогам двух встреч (2:1 и 3:2).

    На старте чемпионата борисовчане впервые в истории потерпели два поражения подряд, проиграв на выезде «Энергетику-БГУ» (1:2) и мозырьской «Славии» (1:2).

    В 3-м туре борисовский клуб на своем поле одолел брестский «Рух» (1:0), а затем снова проиграл на выезде «Славии» (0:1), на этот раз в первом матче 1/4 финала Кубка Белоруссии.

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    Затем в рамках чемпионата БАТЭ в гостях разгромил «Минск» (3:0) и на своем поле сыграл вничью с лидирующим «Торпедо-БелАЗом» (0:0)

    В последних матчах БАТЭ на выезде одолел «Городею» (2:0) и рамках чемпионата и справился на своем поле со «Славией» (2:0), выйдя в полуфинал Кубка Белоруссии.

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  • 30/04/2020

    • После 6 туров БАТЭ с 10 очками и разницей мячей 8-5 занимает 4 место в таблице чемпионата Белоруссии. 3 гола забил Станислав Драгун.

    «Неман»

    Прошлый сезон «Неман» закончил на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков после 30 туров, при разнице мячей 28-37.

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    • В первом туре «олени» в гостях потерпели поражение от «Ислочи» (0:1), играя в меньшинстве с 43-й минуты. Во втором туре команда Игоря Ковалевича дома переиграла «Витебск» (2:0).

    В следующих двух турах Высшей лиги «Неман» дважды расписывал ничью, сначала в гостях разойдясь миром с «Шахтером» (0:0), а потом дома поделив очки в матче с «Белшиной» (1:1).

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    В последних матчах «Неман» на выезде уступил минскому «Динамо» (0:2) и на своем поле разгромил «Энергетик-БГУ» со счетом (3:0).

    После 6 туров «Неман» с 8 очками и разницей мячей 6-4 занимает 10 место в таблице чемпионата Белоруссии. 3 гола забил Гегам Кадимян.

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    В прошлом сезоне «Неман» проиграл обе встречи с БАТЭ со счетом 0:1. Годом ранее гродненцы проиграли дома 2:3, а на выезде — 0:1. «Неман» проиграл 12 из 14 последних матча с БАТЭ и ни разу не выиграл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа БАТЭ — 1.37, победа «Немана» — 8.40, ничья — 4.50.

    Борисовчане набрали ход, выиграв 3 из 4 последних матча и ни разу не проиграв. «Неман» же произ два из трех выхных матча в этом сезоне и ни разу не выиграл. Прогнозируем победу БАТЭ.

    Матч не будет результативным, интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,78 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0

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    БАТЭ — «Неман». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 3 мая 2020 года. Прогноз на БАТЭ — «Неман». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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