«Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Белоруссии по футболу 29 апреля 2020 года

В среду, 29 апреля, солигорский «Шахтер» на своем поле примет брестское «Динамо» в рамках ответного полуфинала Кубка Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Солигорске, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест.

«Шахтер»

В текущем розыгрыше Кубка Белоруссии «Шахтер» прошел «Смолевичи» (2:0), гомельский «Локомотив» (2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (1:0 и 2:0).

В первом полуфинальном матче «горняки» потерпели поражение от брестского «Динамо» (0:2), серьезно усложнив себе задачу по выходу в финал.

В чемпионате Белоруссии, где сыграно шесть туров «Шахтер» занимает 11-е место с 8 набранными очками.

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В трех последних турах подопечные Юрия Вернидуба разошлись миром со «Смолевичами» (0:0), уступили «Слуцку» (1:2) и нанесли поражение брестскому «Динамо» (2:0).

«Динамо»

Брестское «Динамо» выбило из Кубка Белоруссии «Рух» (1:0), «Минск» (3:1) и «Ислочь» (0:0 и 0:0, 5:3 — по пенальти).

В первом полуфинале «сине-белые» на своем поле победили «Шахтер» 2:0, когда отличились Александр Нойок и Павел Савицкий.

В турнирной таблице чемпионата Белоруссии действующие чемпионы занимают 14-е место, имея на своем счету 7 очков.

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После первого полуфинального матча в Кубке Белоруссии «южане» обыграли «Ислочь» (3:1), а затем проиграли «Витебску» (0:1) и «Шахтеру» (0:2).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 2.05, победа «Динамо» — 3.50, ничья — 3.30.

Как показывают результаты нынешнего сезона, предугадать победителя в этой паре довольно сложно.

Однако у «сине-белых» есть очевидное преимущество — фора в два мяча. Очевидно, что «горнякам» нужно отыгрываться, притом, как можно скорее. В таких условиях у гостей должны появляться возможности для организации опасных контратак.

Ждем обоюдоострой игры и полагаем, что команды обменяются голами, ведь засушивать встречу нет смысла. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.90.

Менее рискованный вариант ставки — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 3,5» за 1.63. 0