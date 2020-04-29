КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцОткуда ажиотаж вокруг Хаверца ВиллианТрансферный дайджест. 21-27 апреля Пьер-Эмерик ОбамеянгЧто делать «Арсеналу» с Обамеянгом?
  • 07:00
    • СМИ: АПЛ возобновится 8 июня
  • 08:21
    • «Барселона» предложила «Аяксу» за Онану трех игроков
  • 00:15
    • Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 18:14
    • «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти
  • 16:49
    • Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне
  • 16:29
    • Алаев: Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
    Все новости спорта

    Как завершится ответная встреча «Шахтера» и «Динамо»?

    «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Белоруссии по футболу 29 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест
    «Динамо» — «Шахтер»
    В среду, 29 апреля, солигорский «Шахтер» на своем поле примет брестское «Динамо» в рамках ответного полуфинала Кубка Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Солигорске, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест.

    «Шахтер»

    В текущем розыгрыше Кубка Белоруссии «Шахтер» прошел «Смолевичи» (2:0), гомельский «Локомотив» (2:1) и «Торпедо-БелАЗ» (1:0 и 2:0).

    В первом полуфинальном матче «горняки» потерпели поражение от брестского «Динамо» (0:2), серьезно усложнив себе задачу по выходу в финал.

    В чемпионате Белоруссии, где сыграно шесть туров «Шахтер» занимает 11-е место с 8 набранными очками.

    Все прогнозы на футбол

    В трех последних турах подопечные Юрия Вернидуба разошлись миром со «Смолевичами» (0:0), уступили «Слуцку» (1:2) и нанесли поражение брестскому «Динамо» (2:0).

    «Динамо»

    Брестское «Динамо» выбило из Кубка Белоруссии «Рух» (1:0), «Минск» (3:1) и «Ислочь» (0:0 и 0:0, 5:3 — по пенальти).

  • На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин
  • Вчера

    • В первом полуфинале «сине-белые» на своем поле победили «Шахтер» 2:0, когда отличились Александр Нойок и Павел Савицкий.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии действующие чемпионы занимают 14-е место, имея на своем счету 7 очков.

    Все прогнозы на спорт

    После первого полуфинального матча в Кубке Белоруссии «южане» обыграли «Ислочь» (3:1), а затем проиграли «Витебску» (0:1) и «Шахтеру» (0:2).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 2.05, победа «Динамо» — 3.50, ничья — 3.30.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Как показывают результаты нынешнего сезона, предугадать победителя в этой паре довольно сложно.

    Однако у «сине-белых» есть очевидное преимущество — фора в два мяча. Очевидно, что «горнякам» нужно отыгрываться, притом, как можно скорее. В таких условиях у гостей должны появляться возможности для организации опасных контратак.

    Ждем обоюдоострой игры и полагаем, что команды обменяются голами, ведь засушивать встречу нет смысла. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.90.

    Менее рискованный вариант ставки — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 3,5» за 1.63. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Симоне Индзаги
  • «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионство
    • 06:12 23/04/2020     Марсело Бьелса
  • Руководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробовать
    • 15:50 23/04/2020     Харри Кейн
  • Должен ли Кейн покидать «Тоттенхэм»?
    • 06:12 22/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Белоруссии по футболу 29 апреля 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Тоже интересно
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • 08:03
    • FourFourTwo назвал самых ненавистных людей в футболе
  • 07:14
    • Сезон в АХЛ могут завершить досрочно
  • 07:46
    • Чемпионат Чехии по футболу будет возобновлен 25 мая
    Неймар Футбол На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка РоналдуНаблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин Вчера в 01:380
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 07:31
    • Стал известен еще один кандидат на пост наставника «Ньюкасла»
  • 01:59
    • Мессина: Евролиге будет сложно возобновить сезон
  • 01:51
    • Скопинцев: Хочу в Европу, но Финляндия и Польша отличаются от Германии и Франции
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона 26/04/2020 в 16:290
  • 16:18
    • Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом
  • 14:38
    • Гончаренко может покинуть ЦСКА
  • 14:28
    • Владелец «Лацио»: Согласен разыграть титул чемпиона с «Ювентусом» в одном матче
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие