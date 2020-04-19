«Халапа» — «Реал Эстели». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

В ночь с 18 на 19 апреля в заключительном туре регулярного чемпионата Никарагуа «Халапа» на своем поле сразится с «Реал Эстели». Игра начнется в 00:00 по мск. Прогноз на «Халапа» — «Реал Эстели».

«Халапа»

«Халапа» в 17 поединках регулярки набрала 23 очка, с которыми идет на пятой строке. Место в плей-офф команда уже себе гарантировала, так как ниже шестой позиции не опустится.

«Кондоры» не могут победить уже в четырех турах первенства подряд, дважды уступив в этом отрезке при двух ничейных исходах, забив за это время всего лишь один гол.

В этот период они расписали мировые с «Лас-Сабанас» в гостях и «Дириангеном» на своей арене (по 0:0). Фиаско состоялись в домашнем матче с «Чинандегой» (0:1) и выездном с ФК «Манагуа» (1:6) в минувшем игровом дне.

В домашних встречах текущего чемпионата «Халапа» пять раз победила при двух ничьих и одном поражении, разница забитых и пропущенных — 9:3.

«Реал Эстели»

После 17 сыгранных туров в активе «Реала Эстели» 32 очка, столько же у «Дириангена», который имеет худшую разница забитых и пропущенных (на восемь мячей).

В последнее время «короли» очень часто играли вничью. За минувшие три встречи первенства таковых набралось аж три. С ФК «Манагуа», «Ювентус Манагуа» и «Дириангеном».

Еще в этом отрезке «короли» раз уступили — на выезде «Ферретти» со счетом 0:1. Также они добились одного выигрыша, переиграв в гостях «Чинандегу» — 3:1.

Вне родных стен в этом розыгрыше «Реал Эстели» добыл четыре виктории в восьми играх, дважды сыграл вничью и столько же встреч проиграл, разница мячей — 10:7.

В первом круге «Реал Эстели» дома обыграл предстоящего противника со счетом 2:0, в прошлом сезоне в родных стенах уступил (0:2), а в гостях сыграл 0:0.

Прогноз на «Халапа» — «Реал Эстели»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Реал Эстели» — 1.58, победа «Халапы» — 5.35, ничья — 4.00.

«Реалу Эстели» для сохранение второй строки, а с ней и места в полуфинале плей-офф, нужна победа. Прогнозируем, что гости смогут добыть такие нужные три очка. Наш прогноз и ставка: П2. 0