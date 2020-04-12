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    «Худжанд» будет иметь проблемы с «Хатлоном»?

    «Худжанд» — «Хатлон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 12 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Худжанд» — «Хатлон»
    Футболисты «Худжанда»
    Во втором туре чемпионата Таджикистана по футболу «Худжанд» на своем поле примет «Хатлон». Встреча, которая пройдет городе Худжанд 12 апреля, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Худжанд» — «Хатлон».
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 12 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
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    «Худжанд»

    «Худжанд» минувший розыгрыш чемпионата Таджикистана закончил на втором месте, но отставание от победителя составил аж 15 очков.

    В 21 поединке минувшего первенства «орлы» добыли 11 побед, три раза сыграли вничью и семь матчей проиграли, соотношение забитых и пропущенных мячей — 37:21.

    В этом году они провели пять официальных встреч, три из которых пришлись на Кубок АФК. На внутренней арене «северяне» начали в Суперкубке, где они уступили «Истиклолу» (1:2). Первый тур первенства принес выездную викторию над «ЦСКА Памир» со счетом 3:1.

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  • 07/04/2020

    • В десяти домашних встречах прошлого чемпионата «Худжанд» проиграл два раза, шесть встреч выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 20:8.

    «Хатлон»

    «Хатлон» финишировал в прошлом таджикском первенстве на предпоследнеем, седьмом месте, опередив намного последнюю позицию.

    Команда из города Бохтар в 21 поединке минувшего чемпионата победила в шести играх, столько же встреч свела вничью и восемь матчей проиграла, разница мячей — 26:28.

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    • 11 выездных матчей сезона-2019 принесли «львам» всего два выигрышных результата, четыре проигрыша и пять ничейных исходов, забить удалось 12, пропустили — 13.

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    Стартовый поединок этого чемпионата Таджикистана принес «Хатлону» домашнюю викторию над «Истаравшаном» (2:1), победный гол удалось провести в компенсированное к матчу время.

    Прогноз на «Худжанд» — «Хатлон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Худжанда» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Хатлона» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.80.

    «Хатлон» имеет в целом неплохую выездную статистику, поэтому есть смысл поставить с форой на гостей. Наш прогноз и ставки: победа «Хатлона» с форой (+2). 0

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    «Худжанд» — «Хатлон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 12 апреля 2020 года. Прогноз на «Худжанд» — «Хатлон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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