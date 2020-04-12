«Худжанд» — «Хатлон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 12 апреля 2020 года

Во втором туре чемпионата Таджикистана по футболу «Худжанд» на своем поле примет «Хатлон». Встреча, которая пройдет городе Худжанд 12 апреля, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Худжанд» — «Хатлон».

«Худжанд»

«Худжанд» минувший розыгрыш чемпионата Таджикистана закончил на втором месте, но отставание от победителя составил аж 15 очков.

В 21 поединке минувшего первенства «орлы» добыли 11 побед, три раза сыграли вничью и семь матчей проиграли, соотношение забитых и пропущенных мячей — 37:21.

В этом году они провели пять официальных встреч, три из которых пришлись на Кубок АФК. На внутренней арене «северяне» начали в Суперкубке, где они уступили «Истиклолу» (1:2). Первый тур первенства принес выездную викторию над «ЦСКА Памир» со счетом 3:1.

В десяти домашних встречах прошлого чемпионата «Худжанд» проиграл два раза, шесть встреч выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 20:8.

«Хатлон»

«Хатлон» финишировал в прошлом таджикском первенстве на предпоследнеем, седьмом месте, опередив намного последнюю позицию.

Команда из города Бохтар в 21 поединке минувшего чемпионата победила в шести играх, столько же встреч свела вничью и восемь матчей проиграла, разница мячей — 26:28.

11 выездных матчей сезона-2019 принесли «львам» всего два выигрышных результата, четыре проигрыша и пять ничейных исходов, забить удалось 12, пропустили — 13.

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Стартовый поединок этого чемпионата Таджикистана принес «Хатлону» домашнюю викторию над «Истаравшаном» (2:1), победный гол удалось провести в компенсированное к матчу время.

Прогноз на «Худжанд» — «Хатлон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Худжанда» предлагают — 1.38.

На викторию «Хатлона» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.80.

«Хатлон» имеет в целом неплохую выездную статистику, поэтому есть смысл поставить с форой на гостей. Наш прогноз и ставки: победа «Хатлона» с форой (+2). 0