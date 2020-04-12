«Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги Примера 12 апреля 2020 года

В матче 16 тура никарагуанской Лиги Примера «Депортиво Лас-Сабанас» примет на своем поле ФК «Манагуа». Поединок назначен на 12 апреля. Начало в 01:00 по мск. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа».

«Лас-Сабанас»

«Лас-Сабанас» — один из аутсайдеров этого розыгрыша Примеры Никарагуа. После 15 туров команда с 11 очками и разницей мячей 10-27 располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы.

«Лас-Сабанос» всего на балл обгоняет замыкающий десятку «Окоталь» и отстает от зоны плей-офф на 7 баллов. В 15 матчах команда потерпела 8 поражений и одержала всего 2 победы.

Март команда закончила матчами с лидерами — домашней ничьей с «Дириангeном» (1:1) и выездным поражением от «Реал Эстели» (0:1).

Апрель начался встречами с соседями по турнирной таблице — на своем поле был побежден «Реал Мадрис» (2:1), а затем на выезде «Лас-Сабанас» скатал ничью с «Окоталем» (1:1).

В последнем матче «Лас-Сабанас» на своем поле разошелся миром с «Халапой» (0:0).

«Манагуа»

«Манагуа» — лидер чемпионата, возглавляющий таблицу с 33 очками и разницей мячей 25-14. Команда одержала 10 побед, лишь дважды проиграв.

В конце марта «Манагуа» на выезде победил «Чинандегу» (1:0) и дома справился с главным преследователем — «Дириангeном» (2:1).

Апрель команда начала домашней ничьей с «Реал Эстели» (1:1) и на выезде не справилась с «Реал Мадрисом» (0:0). В последнем матче «Манагуа» дома победил «Окоталь» (2:1).

В составе «Манагуа» есть 3 футболиста, которые забили по 4 и более мячей, стоит отметить игроков из Бразилии, Испании и Мексики: они втроем отправили в ворота соперников 13 голов.

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В матче первого круга «Сабанас» проиграли «Манагуа» со счетом 1:4.

Прогноз и ставки

На победу «Депортиво Лас-Сабанас» букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу ФК «Манагуа» — 1,49.

Несмотря на то, что «Манагуа» выглядит явным фаворитом, на выезде лидеры чемпионата играют слабее и могут потерять очки, в то время как «Сабанас» дома может бороться и с лидером. Но преимущество в классе слишком высоко.

Предыдущая встреча команд получилась результативной, можно ожидать что и ответная встреча порадует голами. Прогноз и ставка: «Манагуа» с форой (-1) 0