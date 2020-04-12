КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радомир АнтичРадомир Антич. Тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико» Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантинАПЛ переживает кризис мотивации и формы игроков Карлос ФиерроНесостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
  • 12:04
    • Стали известны подробности отмены турнира UFC 249
  • 07:01
    • Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
  • 22:28
    • Месси опроверг слухи об интересе «Интера»
  • 22:00
    • Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом
  • 19:27
    • Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год
  • 18:57
    • РФБ и ФОНБЕТ запускают чемпионат России по кибербаскетболу
  • 18:39
    • Семин: Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах
    Все новости спорта

    Притормозит ли аутсайдер лидера чемпионата Никарагуа?

    «Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги Примера 12 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа»
    ФК «Манагуа»
    В матче 16 тура никарагуанской Лиги Примера «Депортиво Лас-Сабанас» примет на своем поле ФК «Манагуа». Поединок назначен на 12 апреля. Начало в 01:00 по мск. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа».

    «Лас-Сабанас»

    «Лас-Сабанас» — один из аутсайдеров этого розыгрыша Примеры Никарагуа. После 15 туров команда с 11 очками и разницей мячей 10-27 располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы.

    «Лас-Сабанос» всего на балл обгоняет замыкающий десятку «Окоталь» и отстает от зоны плей-офф на 7 баллов. В 15 матчах команда потерпела 8 поражений и одержала всего 2 победы.

    Март команда закончила матчами с лидерами — домашней ничьей с «Дириангeном» (1:1) и выездным поражением от «Реал Эстели» (0:1).

  • «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса
  • В стране, где спорт отражает стабильность, созданную президентом Ортегой, по-прежнему выходят на поле
  • 03/04/2020

    • Апрель начался встречами с соседями по турнирной таблице — на своем поле был побежден «Реал Мадрис» (2:1), а затем на выезде «Лас-Сабанас» скатал ничью с «Окоталем» (1:1).

    В последнем матче «Лас-Сабанас» на своем поле разошелся миром с «Халапой» (0:0).

    «Манагуа»

    «Манагуа» — лидер чемпионата, возглавляющий таблицу с 33 очками и разницей мячей 25-14. Команда одержала 10 побед, лишь дважды проиграв.

  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • Кто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/04/2020

    • В конце марта «Манагуа» на выезде победил «Чинандегу» (1:0) и дома справился с главным преследователем — «Дириангeном» (2:1).

    Апрель команда начала домашней ничьей с «Реал Эстели» (1:1) и на выезде не справилась с «Реал Мадрисом» (0:0). В последнем матче «Манагуа» дома победил «Окоталь» (2:1).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В составе «Манагуа» есть 3 футболиста, которые забили по 4 и более мячей, стоит отметить игроков из Бразилии, Испании и Мексики: они втроем отправили в ворота соперников 13 голов.

    Все прогнозы на спорт

    В матче первого круга «Сабанас» проиграли «Манагуа» со счетом 1:4.

    Прогноз и ставки

    На победу «Депортиво Лас-Сабанас» букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу ФК «Манагуа» — 1,49.

    Несмотря на то, что «Манагуа» выглядит явным фаворитом, на выезде лидеры чемпионата играют слабее и могут потерять очки, в то время как «Сабанас» дома может бороться и с лидером. Но преимущество в классе слишком высоко.

    Предыдущая встреча команд получилась результативной, можно ожидать что и ответная встреча порадует голами. Прогноз и ставка: «Манагуа» с форой (-1) 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Чинандега — Реал Эстели
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халапа — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Футбол в Бурунди
  • Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить играть
    • Вчера в 00:52     Эден Азар
  • Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?
    • 06:32 07/04/2020     В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»
  • Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
    • 04:58 08/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги Примера 12 апреля 2020 года. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — ФК «Манагуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Тоже интересно
    Джанни Инфантино должен спасти футбол Футбол Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?Футбол отражает жизнь, а футбольное руководство иногда напоминает реальные правительства Вчера в 13:060
  • 12:54
    • «Ростов» может начать групповые тренировки 1 мая
  • 12:38
    • Президент «Малаги» потребовал провести расследование матча ЛЧ 7-летней давности
  • 09:39
    • Sky Sports представил сборную сезона АПЛ
    Паоло Мальдини и Себастьяно Росс Футбол Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го Вчера в 14:240
  • Экспресс дня

  • Прервется ли светлая полоса «Энергетика»?
  • 2.60
    •
  • 12:23
    • «Марсель» не будет платить полную заплату, если сезон не возобновится
  • 11:50
    • Левандовски: Я многому научился у Анри
  • 11:33
    • «Ювентус» и «Интер» претендуют на форварда «Фиорентины»
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом Вчера в 00:520
  • 07:33
    • СМИ: Бундеслига вернется в начале мая
  • 11:17
    • Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию» Д
  • 09:54
    • Экс-наставник «Валенсии» отказался возглавить «Милан»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие