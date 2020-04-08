«Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Белоруссии по футболу 8 апреля 2020 года

В матче полуфинала Кубка Белоруссии брестское «Динамо» примет на своем поле «Шахтер» Солигорск. Матч состоится 8 апреля и пройдет на стадионе «Спорткомплекс Брестский». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск.

«Динамо» Брест

В этом сезоне «Динамо» провело 6 матчей и уже успело потерпеть одно поражение. Оно было 4 апреля в игре против «Славии» Мозырь (1:2) в Высшей лиге.

До этого коллектив не проигрывал 9 поединков подряд, если учитывать предсезонные спарринги. На старте «Динамо» выиграло Суперкубок Белоруссии, обыграв «Шахтер» Солигорск (2:0).

В четвертьфинале кубка хозяева прошли «Ислочь», при этом выиграть чемпионам удалось только в серии пенальти. Кроме того была ничья со «Смолевичами» (1:1) и победа над «Слуцком» (0:1).

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Брестское «Динамо» в прошлом сезоне вылетело из Кубка Белоруссии в 1/8 финала, проиграв солигорскому «Шахтеру» в серии пенальти.

«Шахтер» Солигорск

После поражения в Суперкубке Белоруссии, «Шахтер» сыграл два матча в Кубке. Там команда встречалась с «Торпедо-БелАЗ», выиграв 0:1 и 2:0. Однако уже в первом туре чемпионата этому же сопернику гости проиграли 0:1.

В шести матчах нового сезона «горняки» одержали три победы. За поражением в первом туре Высшей лиги последовала победа над клубом «Городея» (0:2). 4 апреля был последний поединок, в котором «кроты» расписали ничью с «Неманом» (0:0).

Добавим, что «Шахтер» выиграл две последние встречи на выезде, при этом не пропустив ни одного мяча.

Гости являются действующим обладателем Кубка Белоруссии. Команда выиграла в финале у «Витебска» со счетом 0:2.

Прогноз и ставка

На этот матч букмекеры предлагают неплохие коэффициенты. На победу «Динамо» поставили 2.18, тогда как на успех «Шахтера» дают 3.50.

Примечательно, что в этом турнире брестский клуб еще ни разу не выигрывал у «Шахтера». При этом два из трех последних противостояний заканчивались вничью, а все три матча завершались при тотале меньше 2.5.

Рекомендуемая ставка по этому матче «тотал меньше 2.5». Большая часть матчей этого сезона с участием команд были «низовыми». 0