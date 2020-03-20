«Динамо» Минск — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 20 марта 2020 года

В первом туре чемпионата Белоруссии минское «Динамо» на своем поле примет брестский «Рух». Матч пройдет 20 марта в Минске. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Рух» Брест.

«Динамо» Минск

Минчане закончили прошлый розыгрыш турнира на 4-м месте, показав не лучшую игру в концовке чемпионата — лишь одна победа в 9 матчах, и два поражения на финише — от БАТЭ (0:3) и брестского «Динамо» (1:3).

После такого финиша минчане даже отели в третий раз расстаться с главным тренером Сергеем Гуренко. На его место слухи сватали Дмитрия Аленичева, но в итоге Гуренко сохранил свой пост.

В межсезонье клуб арендовал защитника «Слована» Артем Сухоцкого, зато покинули команду защитники Валерий Кичин, Игорь Заяц и Дмитрий Ятченко, хавбек Антон Суша и форварды Егор Зубович, Дмитрий Антилевский и Мухаммаджон Лоиков.

Все прогнозы на футбол

На сборах «Динамо» провело ряд контрольных матчей, в которых можно выделить поражение от курского «Авангарда» (2:4), разгром от «Динамо» (0:4), ничью с «Зенитом» (1:1) и победу над «ВОлунью» (3:2).

Сезон для «Динамо» начался четвертьфинальным противостоянием Кубка Белоруссии с БАТЭ, которое закончилось двумя поражениями: со счетом 1:2 дома и 2:3 в гостях.

«Рух» Брест

А вот брестский «Рух» перед новым годом объявил об отставке Андрея Зыгмантовича с поста главного тренера клуба, созданного в 2016 году в качестве фарм-клуба брестского «Динамо».

Под руководством Зыгмантовича клуб в 2018 году выиграл вторую лигу, в 2019-м стал третьим в первой лиге, но в переходных матчах обыграл «Дняпро» и впервые вышел в высшую лигу чемпионата Беларуси.

К дебютному сезону в Высшей лиге Белоруссии команду готовил Александр Седнев. «Рух» в межсезонье усилил состав: из бретского «Динамо» пришли хавбеки Алексей Антилевский и Владислав Васильев, и нападающий Егор Богомольский.

Из чемпионата Украины перебрались защитники Алексей Ковтун и Александр Мигунов. Также состав команды пополнили защитник Виталий Гайдучик («Торпедо-Белаз») и полузащитник Богдан Садовский («Сморгонь»).

В межсезонье «Рух» провел ряд контрольных матчей, в том числе победив латвийский «Вентспилс» (1:0), украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).

Прогноз и ставки

На победу «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1,33, на ничейный результат в основное время — 4,50, а на победу «Руха» — 8,60.

Минчане заметно превосходят дебютантов в опыте и классе и после кубкового фиаско дома будут играть на победу, которою им и прогнозируем.

Минчане регулярно пропускают, так что в «Рух» может открыть счет своим голам в «вышке». Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2,05 и «Обе забьют» за 2,60. 0