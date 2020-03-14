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    Прервет ли «Урал» свою серию поражений в Санкт-Петербурге?

    «Зенит» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Зенит» — «Урал»
    Дмитрий Парфенов
    В четверг, 14 марта, «Зенит» примет на своем поле «Урал» в рамках 22 тура чемпионата России. Встреча на «Газпром Арене» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Зенит» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 12.80
  • Ставка!
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    «Зенит»

    Питерцы зимой расстались с хавбеками Робертом Маком, Матиасом Краневиттером, Сергейм Ивановым и Кирилом Каплено, и вратарем Максимом Рудаковым, отпустили в аренду форварда Александра Кокорина. Из аренды вернулся Эмилиано Ригони.

    На сборах «Зенит» провел девять контрольных матчей, проиграв лишь раз — австрийскому «Зальцбургу» (3:6). Два матча с белорусскими клубами питерцы свели вничью 1:1, еще шесть выиграли.

    Обыграны были люксембургский «Дюделанж» (4:0), грузинский «Сабуртало» (4:0), московский ЦСКА (3:2), «Ленинградец» (3:1), «Алания» (4:2) и казахстанский «Кайрат» (3:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Весенню часть сезона «Зенит» начал с домашней ничьей с «Локомотивом» (0:0), после чего в выздном четвертьфинале Кубка России не без труда одолел «Ахмат» (2:1 д.в.).

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    • В последнем матче «Зенит» дома сыграл с «Уфой» (0:0) и с 47 очками возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 37-9, 11 голов забил Артем Дзюба, еще 7 — Сердар Азмун.

    «Урал»

    Пополнили зимой команду защитники Мачей Вилюш из «Ростова» и Игорь Калинин из «Динамо», а также хавбеки Дмитрий Ефремов (ЦСКА). В «Ахмат» ушел Ильин, а Георгий Чантурия перебрался в Грузию.

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    • Екатеринбургская команда также неплохо провела зимние спарринги, победив в трех матчах из семи и раз проиграв. Взяли верх уральцы над польской «Ракувой» (3:1), кипрской «Кармиотиссой» (2:1) и «Текстильщиком» (1:0).

    Вничью подопечные Дмитрия Парфенова сыграли с «Арарат-Армения» (1:1), сербскими «Чукаричками» (1:1) и «Ригой» (1:1), а проиграли болгарскому «Царско Село» (0:1).

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    На старте весеннего отрезка РПЛ екатеринбуржцы упустили на последних минутах выездную победу над ЦСКА (1:1), а затем в гостях проиграли «Сочи» (0:2).

    После 21 тура РПЛ «Урал» с 25 очками на 10-м месте. Разница мячей 25-34, 5 голов забил Эрик Бикфалви, еще 4 — Отман Эль-Кабир.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге «Урал» дома проиграл «Зениту» (1:3). В прошлом сезоне екатеринбуржцы уступили на выезде 1:4 и дома 0:1. В Петербурге «Урал» проиграл последние 6 матчей.

    Прогноз и ставки

    На победу «Зенита» букмекеры дают коэффициент 1,30, на ничейный результат в основное время — 5,50, а на победу «Урала» — 12,00.

    Питерцы свели вничью два последних домашних матча, не забив ни одного мяча. Встреча с «Уралом» — преркасный шанс прервать эту серию, прогнозируем победу «Зенита».

    Меньше двух мячей «Зенит» уральцам дома не забивает, а вот гостям вряд ли удастся отличиться. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,90 и «Обе забьют — нет» за 1,45. 0

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    «Зенит» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 марта 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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