«Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 14 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли».

«Манчестер Сити»

Манчестерский коллектив все еще идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками в активе. Ближайших преследователей команда опережает на четыре пункта, имея матч в запасе.

До недавнего времени «Ман Сити» проигрывал в чемпионате Англии в самом начале февраля. 2 числа прошлого месяца подопечные Пепа Гвардиолы оказались слабее «Тоттенхэма» (0:2).

В следующих двух поединках Премьер-лиги «небесно-голубые» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0) и «Лестером» (1:0), после чего «горожане» на «Сантьяго Бернабеу» победили «Реал» в 1/8 финала ЛЧ (2:1).

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1 марта «Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги, разобравшись в финале с «Астон Виллой» (2:1), а чуть позже в Кубке Англии «горожане» прошли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0). 8 числа команда Гвардиолы уступила МЮ в АПЛ (0:2).

«Бернли»

Команда из одноименного города закрепилась в середине турнирной таблицы. С 39 баллами на счету этот коллектив занимает сейчас десятое место.

25 января «Бернли» встретился с «Норвичем» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе «Терф Мур» завершился победой «канареек» со счетом 2:1.

С того момента бордовые приняли участие в пяти встречах в чемпионате, ни разу не проиграв. 2 февраля коллектив Шона Дайча расписал мировую с «Арсеналом» (0:0).

Затем «Бернли» одержал верх над «Саутгемптоном» (2:1) и «Борнмутом» (3:0). 29 числа прошлого месяца бордовые сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0). 7 марта эта команда заработала 1 балл в матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Манчестер Сити» оценивается в 1,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,90, а на победу «Бернли» — 15,0.

Перед ответной игрой на евроарене «горожане» не будут стремиться громить соперников. А гости предпочтут играть закрыто, чтобы не пропустить. Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,82. 0