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    Возобновятся ли победы «Хоффенхайма»?

    «Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Герта»
    «Хоффенхайм» не может выиграть шесть матчей
    В субботу, 14 марта, в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» дома примет «Герту». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.85
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» с 35 очками расположился в турнирной таблице Бундеслиги на девятой строчке.

    «Деревенские» не побеждают в шести поединках кряду с учетом всех турниров. На этот отрезке они проиграли в четырех из них, три из которых пришлись на чемпионат.

    В предпоследнем туре первенства «сине-белые» были разгромлены на своей арене «Баварией» со счетом 0:6. Перед этим сыграли на выезде вничью 1:1 с «Боруссией» М.

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    В прошлом туре клуб сыграл вничью 1:1 с «Шальке» в гостях.

    «Герта»

    «Герта» в 10 очках от зоны вылета с 28 баллами на счету. Команда занимает 13 место с 11 поражениями в этом сезоне. Из 25 матчей берлинцы выиграли только семь.

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    • Коллектив находится в числе самых пропускающих в турнире. На счету «Герты» 48 голов. В последних пяти турах у клуба была только одна победа, а в остальных случаях — три ничьи и три поражения.

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    В позапрошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Фортуной» (3:3). Ничья зафиксирована и после прошлого тура — на сей раз против «Вердера» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хоффенхайм» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

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    «Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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