«Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Германии 14 марта 2020 года

В субботу, 14 марта, в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» дома примет «Герту». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Герта».

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» с 35 очками расположился в турнирной таблице Бундеслиги на девятой строчке.

«Деревенские» не побеждают в шести поединках кряду с учетом всех турниров. На этот отрезке они проиграли в четырех из них, три из которых пришлись на чемпионат.

В предпоследнем туре первенства «сине-белые» были разгромлены на своей арене «Баварией» со счетом 0:6. Перед этим сыграли на выезде вничью 1:1 с «Боруссией» М.

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В прошлом туре клуб сыграл вничью 1:1 с «Шальке» в гостях.

«Герта»

«Герта» в 10 очках от зоны вылета с 28 баллами на счету. Команда занимает 13 место с 11 поражениями в этом сезоне. Из 25 матчей берлинцы выиграли только семь.

Коллектив находится в числе самых пропускающих в турнире. На счету «Герты» 48 голов. В последних пяти турах у клуба была только одна победа, а в остальных случаях — три ничьи и три поражения.

В позапрошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Фортуной» (3:3). Ничья зафиксирована и после прошлого тура — на сей раз против «Вердера» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Хоффенхайм» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0