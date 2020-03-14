«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 14 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Челси».

«Астон Вилла»

Футбольная команда из Бирмингема имеет в своем активе 25 баллов, набранных в 28 матчах. Из-за таких показателей она занимает 19 место в турнирной таблице.

Последний раз подопечные Дина Смита выигрывали 28 января. Тогда в рамках полуфинала Кубка лиги «Астон Вилла» одержала верх над «Лестером» (2:1).

С того момента «львы» приняли участие в пяти встречах и во всех они потерпели поражения. С 1 по 22 февраля «Вилла» в АПЛ уступила «Борнмуту» (1:2), «Тоттенхэму» (2:3) и «Саутгемптону» (0:2).

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1 марта коллектив из Бирмингема сразился с «Манчестер Сити» за Кубок лиги. Но команда Дина Смита проиграла «горожанам» со счетом 1:2. Позже «Астон Вилла» была разгромлена «Лестером» в чемпионате (0:4).

«Челси»

Лондонский клуб в ходе 29 туров Премьер-лиги сумел завоевать 48 очков. Благодаря этому команда находится на четвертом месте в таблице.

В первых трех поединках февраля «Челси» заработал всего четыре балла. 1 числа прошлого месяца «аристократы» разошлись миром с «Лестером» (2:2).

Затем коллектив Фрэнка Лэмпарда проиграл МЮ (0:2) и одержал верх над «Тоттенхэмом» (2:1). 25 февраля лондонцы на «Стэмфорд Бридж» оказались слабее «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3).

В последнем зимнем матче «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2). 3 марта «пенсионеры» выбили «Ливерпуль» из Кубка Англии (2:0), а через несколько дней они разгромили «Эвертон» в чемпионате (4:0).

Прогноз и ставки

Победа «Астон Виллы» в игре 30 тура АПЛ оценивается в 5,25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Челси» — 1,66.

В игре против клуба из зоны вылета команда Лэмпарда должна набирать очки. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Челси» с коэффициентом 1,66. 0