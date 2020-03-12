ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсьял и Фернандеш установили эффективное взаимодействие«Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению Президент УЕФА Чеферин попал в сложную ситуациюКоронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020? «Нью-Джерси» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, шайба Гусева, передачи Бучневича, Панарина и Свечникова
  • 11:43
    • Воробьев останется главным тренером «Металлурга»
  • 09:49
    • Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год
  • 07:20
    • Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен
  • 07:03
    • «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером»
  • 01:00
    • «Лейпциг» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:59
    • Покер Иличича принес «Аталанте» вторую победу над «Валенсией»
  • 00:27
    • Российский лыжник Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира
    Все новости спорта

    Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?

    «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон»
    Адама Траоре
    В 1/8 финала плей-офф Лиги Европы «Олимпиакос» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 12 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 12 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Олимпиакос»

    Греческая команда из города Пирей начинала свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. Но в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой» она заняла третье место в таблице, набрав 4 балла.

    В 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» встретился с «Арсеналом». 20 февраля коллектив Педро Мартинса дома уступил «канонирам» со счетом 0:1.

    Но через неделю на «Эмирейтс» гол Эль-Араби на 120 минуте дополнительного времени подарил грекам победу и проход в следующий раунд (1:2). Между этими матчами красно-белые обыграли ПАОК в домашнем первенстве (1:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Греции «Олимпиакос» лидирует с 66 баллами на счету. 1 марта в рамках Суперлиги «Легенда» одолела «Панетоликос» (2:0), после чего она команда из города Пирей уступила ПАОКу в Кубке страны (2:3).

    «Вулверхэмптон»

    Коллектив из Вулвергемптона на групповом этапе Лиги Европы сумел занять второе место в турнирной таблице квартета K, завоевав 13 очков.

    В первом плей-офф раунде в соперники «Вулверхэмптону» достался «Эспаньол». В домашней встрече подопечные Нуну Эшпириту Санту разгромили каталонцев со счетом 4:0.

    А 27 февраля «волки» в гостях уступили «попугаям» (2:3), но по сумме двух поединков (6:3) они прошли дальше. Перед ответной игрой в ЛЕ «бродяги» успели победить «Норвич» в АПЛ (3:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    1 марта «Вулверхэмптон» в Лондоне одержал верх над «Тоттенхэмом» (3:2), а через неделю команда Эшпириту Санту разошлась миром с «Брайтоном» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.46, на ничью — 3,34, а на победу «Вулверхэмптона» — 2,28.

    В поединке без болельщиков хозяевам будет сложно сдержать мощных игроков атаки «Вулвз». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 с коэффициентом 1,73. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылета
    • 22:13 09/03/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико»
    • 07:30 08/03/2020     Санчо сыграл ключевую роль в победе «Дортмунда»
  • Дортмунд готов к битве с ПСЖ
    • 02:59 09/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    Неймар Футбол ЛЧ. «Лейпциг» принимает «Тоттенхэм», «Атлетико» в гостях у «Ливерпуля»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:050
  • 09:33
    • «Бостон» обыграл «Индиану», «Лейкерс» проиграли «Бруклину»
  • 11:58
    • «Атлетико» заинтересован в трансфере Ляказетта
  • 11:27
    • Гасперини: «Аталанта» показала хороший уровень
    «Динамо» — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Сибирь» прошла в следующий раунд, «Динамо» М повело в серии со «Спартаком»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 22:160
  • Экспресс дня

  • Лига Европы: ставка на хозяев
  • 5.28
    •
  • 11:11
    • Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов
  • 08:08
    • Иличич: Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз
  • 07:55
    • Нагельсман: «РБ Лейпциг» заслуженно вышел в четвертьфинал ЛЧ
    Джейми Варди Футбол «Лестер» прошелся катком по «Астон Вилле». Победители и неудачники«Лестер» вернулся на победную тропу, разгромив претендента на вылет Вчера в 15:020
  • 07:36
    • Моуринью выдал худшую серию в карьере
  • 00:30
    • Клопп: Не уверен, что без болельщиков будет лучше
  • 23:50
    • «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эйбар»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие