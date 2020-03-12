«Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги Европы «Олимпиакос» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 12 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».

«Олимпиакос»

Греческая команда из города Пирей начинала свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. Но в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой» она заняла третье место в таблице, набрав 4 балла.

В 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» встретился с «Арсеналом». 20 февраля коллектив Педро Мартинса дома уступил «канонирам» со счетом 0:1.

Но через неделю на «Эмирейтс» гол Эль-Араби на 120 минуте дополнительного времени подарил грекам победу и проход в следующий раунд (1:2). Между этими матчами красно-белые обыграли ПАОК в домашнем первенстве (1:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Греции «Олимпиакос» лидирует с 66 баллами на счету. 1 марта в рамках Суперлиги «Легенда» одолела «Панетоликос» (2:0), после чего она команда из города Пирей уступила ПАОКу в Кубке страны (2:3).

«Вулверхэмптон»

Коллектив из Вулвергемптона на групповом этапе Лиги Европы сумел занять второе место в турнирной таблице квартета K, завоевав 13 очков.

В первом плей-офф раунде в соперники «Вулверхэмптону» достался «Эспаньол». В домашней встрече подопечные Нуну Эшпириту Санту разгромили каталонцев со счетом 4:0.

А 27 февраля «волки» в гостях уступили «попугаям» (2:3), но по сумме двух поединков (6:3) они прошли дальше. Перед ответной игрой в ЛЕ «бродяги» успели победить «Норвич» в АПЛ (3:0).

1 марта «Вулверхэмптон» в Лондоне одержал верх над «Тоттенхэмом» (3:2), а через неделю команда Эшпириту Санту разошлась миром с «Брайтоном» (0:0).

Прогноз

На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.46, на ничью — 3,34, а на победу «Вулверхэмптона» — 2,28.

В поединке без болельщиков хозяевам будет сложно сдержать мощных игроков атаки «Вулвз». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 с коэффициентом 1,73. 0