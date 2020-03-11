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    Как пройдет матч в Париже без зрителей?

    ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.57) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 11 марта 2020 года

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    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2020 года
    ПСЖ
    • ПСЖ 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    ПСЖ

    Коллектив из столицы Франции в ходе шести поединков группового этапа Лиги чемпионов сумел заработать 16 очков. Благодаря этому он попал в плей-офф с первого места.

    В своих матчах на евроарене «Пари Сен-Жермен» сумел забить 17 голов, а пропустил всего два мяча. В квартете A такая разница была лучшей среди других соперников.

    Стартовали в еврокубках подопечные Томаса Тухеля с яркой домашней победы над «Реалом». На «Парк де Пренс» хозяева крупно обыграли мадридцев — 3:0. Затем в Стамбуле красно-синие довольно скромно разобрались с «Галатасараем» (1:0).

    В 3 и 4 турах ЛЧ парижане одержали верх над «Брюгге» (5:0; 1:0), а следующий поединок на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала» завершился вничью (2:2). 11 декабря ПСЖ разгромил «Галатасарай» (5:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Франции дела у подопечных Томаса Тухеля складываются хорошо. Его команда уверенно лидирует в турнирной таблице с отрывом от соперников на 12 очков.

    А не так давно красно-синие разгромили «Дижон» (6:1), благодаря чему они прошли в полуфинал Кубка страны. Затем ПСЖ разошелся миром с «Амьеном» в Лиге 1 (4:4).

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  • 19/02/2020

    • 18 февраля «Пари Сен-Жермен» на «Сигнал Идуна Парк» потерпел поражение от «Боруссии» Д в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

    В двух следующих играх в домашнем первенстве красно-синие одержали верх над «Бордо» (4:3) и «Дижоном» (4:0). В стартовом матче весны парижане в ходе полуфинала Кубка Франции без проблем разобрались с «Лионом» (5:1).

    «Боруссия» Д

    На групповом этапе ЛЧ немецкому коллективу из Дортмунда противостояли «Барселона», «Интер» и пражская «Славия». В квартете F эта команда сумела занять второе место в турнирной таблице благодаря десяти набранным баллам. В ходе шести поединков «шмели» забили восемь голов и столько же мячей они пропустили.

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  • Вчера

    • Еврокубковый путь начался для «Боруссии» Д с ничейной встречи с «Барсой» на «Сигнал Идуна Парк» (0:0). Во втором туре черно-желтые в гостях одержали верх над «Славией» (2:0).

    Затем дортмундцы в Милане потерпели поражение от «Интера» (0:2), после чего подопечные Люсьена Фавра взяли у «нерадзурри» реванш (3:2). Чуть позже немецкая команда влетела «Барселоне» на «Камп Ноу» (1:3) и одержала верх над «Славией» (2:1).

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  • 26/02/2020

    • В соревнованиях внутри страны «Боруссия» Д недавно успела вылететь из Кубка Германии. 4 февраля черно-желтые оказались слабее «Вердера» (2:3).

    В немецком чемпионате коллектив Фавра идет вторым с 51 баллами, отставая от лидеров на 4 пункта. 8 числа прошлого месяца «шмели» последний раз проиграли в Бундеслиге, уступив «Байеру» (3:4).

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    • Чуть позже коллектив Люсьена Фавра разгромил «Айнтрахт» (4:0) и с минимальным преимуществом одержал верх над ПСЖ в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

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    В следующих трех поединках в Бундеслиге «Боруссия» Д завоевала 9 баллов. Представители Дортмунда переиграли «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0) и «Боруссию» М (2:1).

    Прогноз и ставки

    На победу ПСЖ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 4,38, а на победу «Боруссии» Д — 4,24.

    Отсутствие болельщиков испортит праздник футбола в Париже. Хозяева поединка побегут вперед, чтобы отквитать один гол, но коллектив Фавра постарается сыграть с нападением ПСЖ максимально осторожно. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,57. 0

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    ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.57) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 11 марта 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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