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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч АПЛ 11 марта 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    В прошлом туре «Манчестер Сити» проиграл «МЮ»
    В отложенном матче 28 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 11 марта. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Марта 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:30 Арсенал Арсенал
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» уверенно закрепился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В ходе 28 матчей команде удалось набрать 57 очков.

    До предыдущего тура в последний раз «Горожане» проигрывали в английском первенстве 2 февраля. Тогда «Манчестер Сити» всухую уступил «Тоттенхэму» в Лондоне (0:2).

    С тех пор подопечные Пепа Гвардиолы выигрывали во всех турнирах, одержав пять побед кряду. Тем не менее, в прошлом туре манкунианцев победили непримиримые земляки из «Юнайтед» — 0:2.

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    «Арсенал»

    Лондонская команда застряла в середине турнирной таблице чемпионата на девятой строчке. За 28 поединков АПЛ этот клуб сумел набрать 40 баллов. От еврокубковой зоны он отстает на пять пунктов при матче в запасе.

    После трех ничейных матчей в АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2) «Арсенал» сумел пройти «Борнмут» в Кубке страны (2:1).

    Затем в чемпионате подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Бернли» (0:0) и разгромили «Ньюкасл» (4:0). В первой встрече плей-офф Лиги Европы лондонцы в гостях переиграли «Олимпиакос» (1:0).

    23 февраля «Канониры» дома одержали верх над «Эвертоном» (3:2), после чего они попрощались с Лигой Европы, вылетев от «Олимпиакоса» в дополнительное время (1:2). 2 марта «Арсенал» прошел «Портсмут» в 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

    В прошлом туре лондонцы не без труда победили «Вест Хэм» дома — 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч АПЛ 11 марта 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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