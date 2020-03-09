«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 9 марта 2020 года

В 29 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Астон Вилла». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 9 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла».

«Лестер»

В турнирной таблице чемпионата Англии клуб из одноименного города идет третьим. На счету этой команды сейчас имеется 50 баллов.

25 января «Лестер» переиграл «Брентфорд» в 1/16 финала Кубка страны (1:0), а затем подопечные Брендана Роджерса вылетели из Кубка лиги от «Астон Виллы» (1:2).

С того момента «лисы» ни разу не победили и в Премьер-лиге. 1 и 14 февраля синие расписали мировую с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0).

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В следующих двух встречах «Лестер» потерпел поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и «Норвича» (0:1). 4 марта в Кубке Англии команда Брендана Роджерса минимально обыграла «Бирмингем» (1:0).

«Астон Вилла»

Футбольная команда из Бирмингема на данном отрезке сезона в чемпионате Англии находится на 19 месте в турнирной таблице с 25 баллами, заработанными в 27 поединках.

21 января «Астон Вилла» встретилась с «Лестером» в полуфинале Кубка лиги. По сумме двух матчей подопечные Дина Смита прошли «сити» со счетом 3:2.

С того момента «львы» больше не выигрывали в своих поединках на разных турнирах. С 1 по 22 февраля клуб из Бирмингема не набирал очки в трех встречах АПЛ.

В них «Астон Вилла» уступила «Борнмуту» (1:2), «Тоттенхэму» (2:3) и «Саутгемптону» (0:2). 1 марта подопечные Дина Смита проиграли финал Кубка лиги «Манчестер Сити» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5,40, а на победу «Астон Виллы» — 7,80.

Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Лестера» больше 2 с коэффициентом 1,70. 0