ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Динамо»Победный гол Комличенко. Новичок «Динамо» начал оправдывать доверие «Барселона»Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад» Садио МанеАПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», в Манчестере пройдет дерби
  • 22:24
    • «Барселона» вырвала победу у «Реал Сосьедада»
  • 00:53
    • «Хетафе» и «Сельта» голов не забили
  • 23:56
    • «Ницца» вырвала победу у «Монако» благодаря дублю Дольберга
  • 23:34
    • Месси стал самым результативным игроком в топ-5 европейских лиг
  • 22:47
    • Дортмундская «Боруссия» одолела одноклубников из Менхенгладбаха
  • 22:35
    • «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бернли»
  • 21:40
    • СКА одолел «Витязь» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Продлится ли кризис «Торпедо» в Курске?

    «Авангард» Курск — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Авангард Курск Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз на «Авангард» Курск — «Торпедо»
    Игрок «Торпедо»
    В рамках 26-го тура первенства первого российского дивизиона «Авангард» в Курске 9 марта сразится с московским «Торпедо». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Авангард» Курск — «Торпедо».

    «Авангард» Курск

    Курский коллектив закончил первую половину чемпионата на 14 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 27 очков. От зоны вылета команду отделяет всего лишь два балла.

    Перед уходом на зимний перерыв «соловьи» выдали серию из трех ничейных результатов, сыграв на выезде по 1:1 с «Нефтехимиком» и «Спартаком-2», а также дома 2:2 с «Шинником».

    На своей арене куряне в этом розыгрыше ФНЛ провели 13 встреч. Только в четырех из них они праздновали викторию, шесть раз сыграли вничью и трижды проиграли, разница мячей — 16:19.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «Авангард» провел шесть спаррингов, в которых ни разу не проиграл. Было две победы и четыре ничейных исхода.

    «Торпедо»

    «Торпедо» ушло на зимний перерыв на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, имея после 25 матчей в своей копилке 51 балл, что на один больше, чем у третьих «Химок».

    Как раз с химчанами «автозаводцы» и открывали 2020 год. Накануне в рамках 1/4 финала Кубкам России они были разгромлены со счетом 1:5 в выездной встрече.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Финиш первой половины выдался для москвичей очень неудачно — они проиграли в трех последних играх. Дома по 0:2 «Нижнему Новгороду» и «Лучу», а также в гостях 1:2 «Армавиру».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ «черно-белые» провели десять матчей, добыв в них пять викторий, дважды сыграли вничью и трижды проиграли, разница мячей — 12:9.

    В шести зимних спаррингах торпедовцы победили в четырех встречах при одной мировой и поражении.

    В первом круге «Торпедо» в Моске обыграло «Авангард» со счетом 3:1.

    Прогноз на «Авангард» Курск — «Торпедо»

    Москвичи находятся на данный момент не в лучших кондициях, чему свидетельствует провал в Кубке. К тому же, на своей арене куряне выступают неплохо. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги
  • «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее
    • 18:36 02/03/2020     Юрген Клопп
  • Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории
    • 18:51 05/03/2020     Эрик Дайер
  • Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
    • 16:19 05/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Авангард» Курск — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года. Прогноз на «Авангард» Курск — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    «Салават Юлаев» — «Авангард» Хоккей КХЛ. СКА — первый четвертьфиналист, выездные победы «Авангарда» и «Барыса»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 21:590
  • 19:59
    • «Атлетико» поделил очки с «Севильей» в Мадриде
  • 18:26
    • Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
  • 17:41
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
    Бруну Фернандещ Футбол Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»Португальский футболист сразу же начал оказывать влияние на игру команды Вчера в 14:550
  • Экспресс дня

  • «МЮ» не проиграет в дерби Манчестера?
  • 4.67
    •
  • 00:39
    • «Аякс» в гостях выиграл у «Херенвена»
  • 00:19
    • Действующая чемпионка снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
  • 00:06
    • Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги Вчера в 18:500
  • 21:15
    • Женский чемпионат мира по хоккею отменен
  • 20:19
    • Норвежцы выиграли эстафету в Нове-Место, россияне — четвертые
  • 19:54
    • Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие