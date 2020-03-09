«Авангард» Курск — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 9 марта 2020 года

В рамках 26-го тура первенства первого российского дивизиона «Авангард» в Курске 9 марта сразится с московским «Торпедо». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Авангард» Курск — «Торпедо».

«Авангард» Курск

Курский коллектив закончил первую половину чемпионата на 14 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 27 очков. От зоны вылета команду отделяет всего лишь два балла.

Перед уходом на зимний перерыв «соловьи» выдали серию из трех ничейных результатов, сыграв на выезде по 1:1 с «Нефтехимиком» и «Спартаком-2», а также дома 2:2 с «Шинником».

На своей арене куряне в этом розыгрыше ФНЛ провели 13 встреч. Только в четырех из них они праздновали викторию, шесть раз сыграли вничью и трижды проиграли, разница мячей — 16:19.

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В межсезонье «Авангард» провел шесть спаррингов, в которых ни разу не проиграл. Было две победы и четыре ничейных исхода.

«Торпедо»

«Торпедо» ушло на зимний перерыв на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, имея после 25 матчей в своей копилке 51 балл, что на один больше, чем у третьих «Химок».

Как раз с химчанами «автозаводцы» и открывали 2020 год. Накануне в рамках 1/4 финала Кубкам России они были разгромлены со счетом 1:5 в выездной встрече.

Финиш первой половины выдался для москвичей очень неудачно — они проиграли в трех последних играх. Дома по 0:2 «Нижнему Новгороду» и «Лучу», а также в гостях 1:2 «Армавиру».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ «черно-белые» провели десять матчей, добыв в них пять викторий, дважды сыграли вничью и трижды проиграли, разница мячей — 12:9.

В шести зимних спаррингах торпедовцы победили в четырех встречах при одной мировой и поражении.

В первом круге «Торпедо» в Моске обыграло «Авангард» со счетом 3:1.

Прогноз на «Авангард» Курск — «Торпедо»

Москвичи находятся на данный момент не в лучших кондициях, чему свидетельствует провал в Кубке. К тому же, на своей арене куряне выступают неплохо. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0