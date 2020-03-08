«Сочи» — «Урал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года

В воскресенье, 8 марта, «Сочи» примет на своем поле «Урал» в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на арене «Фишт» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Урал».

«Сочи»

Зимой ушли из «Сочи» защитники Федор Кудряшов и Игорь Юрганов, и вратарь Евгений Фролов, а состав южан пополнил нападающий Александр Кокорин, арендованный у «Зенита».

Также были подписаны защитник сборной Франции Адиль Рами, конголезский хавбек Жанелли Имбула, хавбек «Пюника» Эрик Варданян и вратарь Илья Лантратов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В перерыве «Сочи» провел 9 товарищеских встреч. Выиграть удалось в двух — с московским «Динамо» и «Астаной» с одинаковым результатом 3:1.

Также можно отметить ничью с «Ахматом» (2:2) и БАТЭ (1:1), еще три ничьи были безголевыми. Уступили сочинцы в матче с «Енисеем» (1:2).

В стартовом матче весеннего отрезка «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» (1:2), пропустив на последних минутах из-за ошибки голкипера.

После 20 туров РПЛ «Сочи» с 15 очками на 16-м месте. Разница мячей 17-27, по 3 гола забили Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой.

«Урал»

Пополнили зимой команду защитники Мачей Вилюш из «Ростова» и Игорь Калинин из «Динамо», а также хавбеки Дмитрий Ефремов (ЦСКА). В «Ахмат» ушел Ильин, а Георгий Чантурия перебрался в Грузию.

Екатеринбургская команда также неплохо провела зимние спарринги, победив в трех случаях из семи, столько же встреч закончив мировыми исходами и раз проиграв.

Взяли верх уральцы над польской «Ракувой» (3:1), кипрской «Кармиотиссой» (2:1) и «Текстильщиком» (1:0).

Вничью подопечные Дмитрия Парфенова сыграли с «Арарат-Армения» (1:1), сербскими «Чукаричками» (1:1) и «Ригой» (1:1), а проиграли болгарскому «Царско Село» (0:1).

В стартовом матче весеннего отрезка РПЛ екатеринбуржцы упустили выездную победу над ЦСКА (1:1), позволив армейцам отыграться на последних минутах.

Календарь и таблица РПЛ

После 20 туров РПЛ «Урал» с 25 очками на 8-м месте. Разница мячей 25-32, 5 голов забил Эрик Бикфалви, еще 4 — Отман Эль-Кабир.

В первом круге «Урал» дома победил «Сочи» со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат в основное время — 3,35, а на победу «Урал» — 3,75.

«Урал» в матче с ЦСКА уже показал, что умеет давать бой лидерам на их поле, так что можно прогнозировать, что и в матче с «Сочи», которому победы нужны позарез, уральцы не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 1,80. 0