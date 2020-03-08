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    Прервет ли «Сочи» в матче с «Уралом» свою безвыигрышную серию?

    «Сочи» — «Урал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сочи Прогнозы на Урал Календарь РПЛ
    Прогноз на «Сочи» — «Урал»
    Александр Кокорин
    В воскресенье, 8 марта, «Сочи» примет на своем поле «Урал» в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на арене «Фишт» начнется в 16:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2020 года
    Сочи
    • Сочи 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    Зимой ушли из «Сочи» защитники Федор Кудряшов и Игорь Юрганов, и вратарь Евгений Фролов, а состав южан пополнил нападающий Александр Кокорин, арендованный у «Зенита».

    Также были подписаны защитник сборной Франции Адиль Рами, конголезский хавбек Жанелли Имбула, хавбек «Пюника» Эрик Варданян и вратарь Илья Лантратов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В перерыве «Сочи» провел 9 товарищеских встреч. Выиграть удалось в двух — с московским «Динамо» и «Астаной» с одинаковым результатом 3:1.

    Также можно отметить ничью с «Ахматом» (2:2) и БАТЭ (1:1), еще три ничьи были безголевыми. Уступили сочинцы в матче с «Енисеем» (1:2).

  • Кокорин забил в первой же игре, но «Сочи» драматично проиграл
  • СМИ — о матче «Сочи» — «Арсенал» Тула
  • 02/03/2020

    • В стартовом матче весеннего отрезка «Сочи» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» (1:2), пропустив на последних минутах из-за ошибки голкипера.

    После 20 туров РПЛ «Сочи» с 15 очками на 16-м месте. Разница мячей 17-27, по 3 гола забили Дмитрий Полоз и Андрей Мостовой.

    «Урал»

    Пополнили зимой команду защитники Мачей Вилюш из «Ростова» и Игорь Калинин из «Динамо», а также хавбеки Дмитрий Ефремов (ЦСКА). В «Ахмат» ушел Ильин, а Георгий Чантурия перебрался в Грузию.

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  • 01/03/2020

    • Екатеринбургская команда также неплохо провела зимние спарринги, победив в трех случаях из семи, столько же встреч закончив мировыми исходами и раз проиграв.

    Взяли верх уральцы над польской «Ракувой» (3:1), кипрской «Кармиотиссой» (2:1) и «Текстильщиком» (1:0).

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    Вничью подопечные Дмитрия Парфенова сыграли с «Арарат-Армения» (1:1), сербскими «Чукаричками» (1:1) и «Ригой» (1:1), а проиграли болгарскому «Царско Село» (0:1).

    В стартовом матче весеннего отрезка РПЛ екатеринбуржцы упустили выездную победу над ЦСКА (1:1), позволив армейцам отыграться на последних минутах.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 20 туров РПЛ «Урал» с 25 очками на 8-м месте. Разница мячей 25-32, 5 голов забил Эрик Бикфалви, еще 4 — Отман Эль-Кабир.

    В первом круге «Урал» дома победил «Сочи» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат в основное время — 3,35, а на победу «Урал» — 3,75.

    «Урал» в матче с ЦСКА уже показал, что умеет давать бой лидерам на их поле, так что можно прогнозировать, что и в матче с «Сочи», которому победы нужны позарез, уральцы не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 1,80. 0

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    «Сочи» — «Урал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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