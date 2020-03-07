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    Поможет ли Смолов «Сельте» добыть очки в Хетафе?

    «Хетафе» — «Сельта». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Сельта»
    Федор Смолов
    В 27 туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 7 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 07 Марта 2020 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.30
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  • 5.40
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    «Хетафе»

    В феврале «асулонес» обыграл в Бильбао «Атлетик» (2:0) и на своем поле разгромил «Валенсию» (3:0), после чего в гостях уступили «Барселоне» (1:2).

    В конце февраля «Хетафе» прошел в 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» за счет гола на выезде (2:0 дома и 1:2 в гостях).

    Между еврокубовыми встречами подопечные Пепе Бордаласа крупно проиграли дома «Севилье» (0:3), а в последнем матче одержали минимальную победу над «Мальоркой» (1:0) на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 26 туров Примеры «Хетафе» с 45 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 37-25, десять голов забил Анхель Родригес, еще 8 забил Хайме Мата, 5 голов у Хорхе Молины.

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  • 02/03/2020

    • В первом круге «Хетафе» победил со счетом 1:0. В прошлом сезоне «асулонес» на выезде сыграли вничью 1:1, а дома победили 3:1. В Хетафе подопечные Пепе Бордаласа выиграли 6 из 7 матчей с «Сельтой», проиграв лишь раз.

    «Сельта»

    Клуб из Виго начал февраль с выездного поражения от «Валенсии» (0:1), пропустив в концовке, а затем на своем поле уже сам вырвал волевую победу у «Севильи» (2:1), забив победный гол на последних минутах.

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  • 17/02/2020

    • Матч с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 2:2. Быстрый гол забил российский нападающий «Сельты» Федор Смолов, «сливочные» отыгрались и повели, но гости сравнял счет на последних минутах.

    В последних матчах «Сельта» дома победила «Леганес» со счетом 1:0, и разошлась миром с «Гранадой» на выезде — 0:0.

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    После 26 туров Примеры «Сельта» с 25 очками идет на 17-м месте. Разница мячей 22-34, девять голов забил Яго Аспас, еще 3 Санти Мина, 2 у Пионе Систо.

    Прогноз и ставки

    На победу «Хетафе» букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Сельты» — 5,00.

    Хозяева выглядят фаворитами этой встречи, но «Сельта» в последних матчах бьется до конца и может доставить проблемы хозяевам. Тем не менее, прогнозируем, что «Хетафе» не проиграет.

    Обилия голов ждать не стоит, но отличиться могут обе команды. Интересны варианты для ставок и ТМ 2,5 за 1,50, и «обе забьют» за 2,35. 0

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    «Хетафе» — «Сельта». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 7 марта 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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