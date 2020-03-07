«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

В 29 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 7 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм».

«Арсенал»

Лондонская команда застряла в середине турнирной таблице чемпионата на десятой строчке. За 27 поединков АПЛ этот клуб сумел набрать 37 баллов. От еврокубковой зоны он отстает на пять пунктов.

После трех ничейных матчей в АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2) «Арсенал» сумел пройти «Борнмут» в Кубке страны (2:1).

Затем в чемпионате подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Бернли» (0:0) и разгромили «Ньюкасл» (4:0). В первой встрече плей-офф Лиги Европы лондонцы в гостях переиграли «Олимпиакос» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

23 февраля «канониры» дома одержали верх над «Эвертоном» (3:2), после чего они попрощались с Лигой Европы, вылетев от «Олимпиакоса» в дополнительное время (1:2). 2 марта «Арсенал» прошел «Портсмут» в 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

«Вест Хэм»

Коллектив из Восточного Лондона с 27 очками на счету занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Команды из зоны вылета он опережает по дополнительным показателям.

До недавнего времени «Вест Хэм» не мог порадовать своих фанатов победой в течение восьми матчей. После прохода 5 января «Гиллингема» (2:0) в Кубке Англии подопечные Дэвида Мойеса заработали лишь 2 балла в семи встречах АПЛ.

С 10 по 22 января в чемпионате «железные» уступили «Шеффилду Юнайтед» (0:1), расписали мировую с «Эвертоном» и проиграли «Лестеру» (1:4). 25 числа «молотобойцы» вылетели из Кубка страны от «Вест Бромвича» (0:1).

Затем в АПЛ «Вест Хэм» был слабее «Ливерпуля», сыграл вничью с «Брайтоном» (3:3), потерял очки в матчах с «Ман Сити» и еще раз с «Ливерпулем» (2:3). 29 февраля лондонцы прервали затянувшуюся полосу неудач. Дома они взяли верх над «Саутгемптоном» (3:1).

Прогноз и ставки

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,56, на ничью — 4,38, а на победу «Вест Хэма» — 6,35.

Несмотря на плохую форму, «молотобойцы» постараются воспользоваться проблемами «канониров», но и хозяева без гола не уйдут. Наш прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,70. 0