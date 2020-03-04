«Шинник» — «Урал». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Кубка России 4 марта 2020 года

В рамках 1/4 финала Кубка России «Шинник» 4 марта в Ярославле сразится с «Уралом». Начало встречи запланировано на 18:30 по Москве. Прогноз на «Шинник» — «Урал».

«Шинник»

Клуб из Ярославля в этом национальном Кубке убрал со своего пути уже три команды. Сперва он дома обыграл представителя своего дивизиона «Текстильщик» — 1:0.

В 1/16 финала «черно-синие» в родных стенах по пенальти переиграли команду РПЛ «Сочи» (0:0, 5:4 пен), а в 1/8 выбили «Нижний Новгород», также по пенальти (2:2, 3:0 пен).

В турнирной таблице первого российского дивизиона «Шинник» с 40 очками расположился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на восемь пунктов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В официальных поединках ярославцы в этом году еще играли. Накануне они завершили выступление на Кубке ФНЛ, прошедшем на Кипре, где заняли третье место.

«Урал»

«Уральцы» в текущем кубковом розыгрыше прошли только два этапа. В 1/16 финала екатеринбуржцы легко справились с второлиговым «Черноморцем», обыграв его на выезде 2:0.

На предыдущем этапе «оранжево-черные» в родных стенах одолели тульский «Арсенал», переиграв «канониров» по пенальти — 2:2, 5:4 пен.

В отличии от своего предстоящего противника, «шмели» уже провели одну официальную игру в этом году. В чемпионате страны они расписали мировую в Москве с ЦСКА — 1:1, пропустив в самом конце игры.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Урал» с 25 очками идет на восьмой позиции, но от пятой строки команда отстает аж на десять пунктов.

Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году. И тогда в 1/16 финала Кубка страны «Шинник» дома разгромил «Урал» со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Урала» предлагают — 2.05.

На викторию «Шинника» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.

Проход: «Шинника» — 2.65; «Урала» — 1.52.

Так как на кону будет стоять путевка в полуфинал, оба коллектива будут играть осторожно, и не порадуют результативностью. Рекомендуем в это игре поставить: голы в обоих таймах: нет за 1.78. 0