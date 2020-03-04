ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее Винисиус ЖуниорПессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
  • 00:50
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:30
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»
  • 21:59
    • ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»
  • 19:28
    • «Сибирь» «всухую» обыграла «Автомобилист»
  • 17:00
    • Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
  • 17:36
    • Минспорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА
    Все новости спорта

    «Шинник» — «Урал»: голов будет мало?

    «Шинник» — «Урал». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Кубка России 4 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Урал
    Прогноз на «Шинник» — «Урал»
    Дмитрий Парфенов
    В рамках 1/4 финала Кубка России «Шинник» 4 марта в Ярославле сразится с «Уралом». Начало встречи запланировано на 18:30 по Москве. Прогноз на «Шинник» — «Урал».
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 04 Марта 2020 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 18:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Шинник»

    Клуб из Ярославля в этом национальном Кубке убрал со своего пути уже три команды. Сперва он дома обыграл представителя своего дивизиона «Текстильщик» — 1:0.

    В 1/16 финала «черно-синие» в родных стенах по пенальти переиграли команду РПЛ «Сочи» (0:0, 5:4 пен), а в 1/8 выбили «Нижний Новгород», также по пенальти (2:2, 3:0 пен).

    В турнирной таблице первого российского дивизиона «Шинник» с 40 очками расположился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на восемь пунктов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В официальных поединках ярославцы в этом году еще играли. Накануне они завершили выступление на Кубке ФНЛ, прошедшем на Кипре, где заняли третье место.

    «Урал»

    «Уральцы» в текущем кубковом розыгрыше прошли только два этапа. В 1/16 финала екатеринбуржцы легко справились с второлиговым «Черноморцем», обыграв его на выезде 2:0.

  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
  • Пресса и комментарии о матче ЦСКА — «Урал»
  • 01/03/2020

    • На предыдущем этапе «оранжево-черные» в родных стенах одолели тульский «Арсенал», переиграв «канониров» по пенальти — 2:2, 5:4 пен.

    В отличии от своего предстоящего противника, «шмели» уже провели одну официальную игру в этом году. В чемпионате страны они расписали мировую в Москве с ЦСКА — 1:1, пропустив в самом конце игры.

    В турнирной таблице Премьер-лиги «Урал» с 25 очками идет на восьмой позиции, но от пятой строки команда отстает аж на десять пунктов.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году. И тогда в 1/16 финала Кубка страны «Шинник» дома разгромил «Урал» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Урала» предлагают — 2.05.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    На викторию «Шинника» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.

    Проход: «Шинника» — 2.65; «Урала» — 1.52.

    Так как на кону будет стоять путевка в полуфинал, оба коллектива будут играть осторожно, и не порадуют результативностью. Рекомендуем в это игре поставить: голы в обоих таймах: нет за 1.78. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.51
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020     «Спартак» — «Динамо»
  • Убедительный «Спартак». Красно-белые заслуженно победили в столичном дерби
    • 22:21 29/02/2020     Винисиус Жуниор
  • Пессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
    • Вчера в 13:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Шинник» — «Урал». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Кубка России 4 марта 2020 года. Прогноз на «Шинник» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Тоже интересно
    Никита Нестеров Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 23:190
  • 01:51
    • Буцаев: «Нефтехимик» не выбросит белый флаг в серии с «Ак Барсом»
  • 01:46
    • Комардина проиграла в первом круге турнира в Лионе
  • 01:42
    • Черчесов: Думаю, Смолов сделал правильный шаг, перейдя в «Сельту»
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду Футбол «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» Вчера в 05:080
  • Экспресс дня

  • Пройдет ли «Челси» «Ливерпуль» в Кубке Англии?
  • 4.71
    •
  • 01:30
    • Фиала, Эллис и Францоуз — звезды недели в НХЛ
  • 01:01
    • Черчесов: Участие Газинского и Ионова в мартовском сборе под большим вопросом
  • 00:35
    • Заварухин: «Сибирь» здорово сыграла в обороне, здорово сыграла в меньшинстве
    Мануэл Фернандеш Футбол С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»Пресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Уфа» Вчера в 00:100
  • 21:34
    • Слуцкий: Суперкубок УЕФА — это знаковое событие для Казани и страны
  • 20:20
    • «Ак Барс» продлит контракт с 5-кратным обладателем Кубка Гагарина
  • 19:56
    • Старридж отстранен от футбола до конца сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие