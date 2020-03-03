«Вест Бромвич» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Англии 3 марта 2020 года

Во вторник, 3 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Вест Бромвич» своей арене сыграет с «Ньюкаслом». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Ньюкасл».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в этом розыгрыше Кубка Англии уже успел преодолеть два этапа. На стадии 1/32 финала «Альбион» на выезде переиграл представителя своего дивизиона «Чарльтон» (1:0).

В следующем раунде «дрозды» за аналогичным сценарием одолели премьерлиговый «Вест Хэм», также минимально победив оппонента в его же логове (1:0).

После 36 туров первенства первой английской лиги подопечные Славена Билича с 69 очками возглавляют турнирную таблицу, находясь на расстоянии 1 и 6 баллов от своих преследователей.

На выходных «Вест Бромвич» уступил в рамках Чемпионшипа на своей арене «Уигану» (0:1), тем самым прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где пять матчей были выигрышными.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» также прошел два раунда в текущем Кубке, и в обоих случаях команде пришлось участвовать в переигровке.

Сперва после выездной ничьей с третьелиговым «Рочдейлом» (1:1), «сороки» затем дома разгромили своего оппонента 4:1, в 1/8 финала сначала в родных стенах они не смогли переиграть «Оксфорд Юнайтед» (0:0), а в переигровке только по итогам овертайма положили на лопатки представителя Лиги 1 (3:2 ОТ).

По итогам 28 матчей Премьер-лиги «черно-белые» идут там на 14 позиции, имея в своей копилке 32 очка, опережая зону вылета всего лишь на пять пунктов.

Все прогнозы на АПЛ

Вот уже три матча «Ньюкасл» не может победить, проиграв сперва в двух играх подряд, а в своей последней встрече команда сыграла вничью 0:0 дома с «Бернли».

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2017/18 в рамках АПЛ. И тогда дома «Вест Бром» сыграл с «Ньюкаслом» вничью (2:2), а в гостях «дрозды» одолели «сорок» — 1:0.

Прогноз и ставка

Вполне возможно, что встреча лидера Чемпионшипа и команды из нижней части турнирки Премьер-лиги не будет изобиловать высокой результативностью. Наш прогноз и ставка на этот матч — ТМ 2,5 за 1.83. 0