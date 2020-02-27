«Аякс» — «Хетафе». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» примет «Хетафе» на своем стадионе «Йохан Кройфф Арена». Событие намечено на 27 февраля в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Хетафе». Прогноз на «Аякс» — «Хетафе».

«Аякс»

«Божьи сыновья» изначально вели борьбу в группе Лиги чемпионов, где стартовали с уверенной победы над «Лиллем» (3:0). С таким же результатом в пользу голландцев завершилась и встреча на «Месталье» с левантийцами (3:0).

Затем в родных стенах «Аякс» минимально уступил «Челси» (0:1), после чего в сумасшедшей битве на «Стэмфорд Бридж» эти команды разошлись миром (4:4).

В пятом туре группы чемпион Нидерландов победил на выезде «Лилль» (2:0), а в заключительном — команда неожиданно уступила дома (0:1) и отправилась в Лигу Европы.

Календарь и таблица Лиги Европы

В первом поединке амстердамцы уступили на выезде со счетом 0:2, после чего проиграли на выезде «Хераклесу» (0:1).

При этом они продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 53 очками в 23 матчах, а отрыв от второго в таблице АЗ составляет три балла.

«Хетафе»

«Хетафе» выступал в группе C Лиги Европы, где занял второе место, набрав на одно очко меньше «Базеля».

«Горожане» начали турнир с двух викторий кряду, поочередно одолев дома турецкий «Трабзонспор» (1:0) и в гостях российский «Краснодар» — 2:1.

Однако спаренные матчи с «Базелем» оказались неудачными — испанцы потерпели два поражения (0:1 дома и 1:2 в гостях). В 5-м туре «асулонес» одержали минимальную гостевую победу над «Трабзонспором» (1:0), а затем дома поиздевались над «Краснодаром» — 3:0.

Еще недавно в чемпионате Испании коллектив Хосе Бордаласа шел на третьем месте. Тем не менее, поражения от «Барселоны» (1:2) и «Севильи» (0:3) отбросили его на пятую строчку.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, на проход — 4,50, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, на проход — 1,17. Ничья соответствует 3,50.

Наши прогноз и ставка: «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0