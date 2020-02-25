«Челси» — «Бавария». Прогноз (к. 1.87) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 25 февраля 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Челси» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 25 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Бавария».

«Челси»

На групповом этапе Лиги чемпионов лондонский коллектив соперничал с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем». За шесть матчей на евроарене синие завоевали 11 очков и попали в плей-офф со второго места, уступив первую строчку «летучим мышам» лишь по второстепенным показателям. В ходе еврокубковой кампании английская команда забила 11 голов, а пропустила 9.

Старт Лиги чемпионов вышел для «Челси» неудачным. На «Стэмфорд Бридж» хозяева влетели «Валенсии» (0:1), после чего «аристократы» одержали верх над «Лиллем» (2:1).

Затем коллектив Фрэнка Лэмпарда переиграл «Аякс» (1:0), а в ответной встрече с «аяксидами» зрители в Лондоне увидели праздник голов (4:4). В пятом туре «пенсионеры» не выявили сильнейшего в битве с «Валенсией» (2:2). 10 декабря они одолели «Лилль» (2:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В турнирной таблице английского первенства «Челси» располагается на четвертой строчке с 44 очками на счету.

Ближайших конкурентов в борьбе за зону ЛЧ лондонцы опережают на три пункта. В 27 турах Премьер-лиги «аристократы» забили 45 голов. Но пропустили синие больше остальных представителей команд, находящихся в еврокубковой зоне — 37 мячей.

Не так давно «Челси» провел четыре поединка в АПЛ без побед. 18 января «пенсионеры» оказались слабее «Ньюкасла» (0:1), а чуть позже они расписали мировую с «Арсеналом» (2:2).

В 1/16 финала Кубка страны коллектив Лэмпарда прошел «Халл» (2:1), после чего в английском первенстве клуб из Лондона сыграл вничью с «Лестером» (2:2), потерпел поражение от МЮ (0:2), а также заработал три очка в битве с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Бавария»

В турнирной таблице Группы B коллектив из Мюнхена уверенно финишировал первым, оторвавшись от второго клуба квартета на восемь пунктов.

За шесть поединков эта команда расписалась в воротах оппонентов 24 раза. Никто на групповом этапе не забивал больше. Пропустили немцы всего пять мячей. Соперниками у красных на евроарене были «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда».

В первом матче в еврокубках «Бавария» одержала верх над сербской командой (3:0). А в следующей встрече мюнхенцы в Лондоне разбили «Тоттенхэм» (7:2).

Чуть позже немцы дважды переиграли «Олимпиакос» (3:2; 2:0). В пятом туре покер Левандовского помог его команде разгромить «Црвену Звезду» (6:0). 11 декабря «Бавария» легко разобралась с «Тоттенхэмом» (3:1).

В чемпионате Германии мюнхенцы снова лидируют. За 23 матча Бундеслиги этот клуб завоевал 49 очков. «РБ Лейпциг», который идет вторым, подопечные Ханса-Дитера Флика опережают на 1 балл.

На данном этапе сезона красные сражаются на трех фронтах. В новом году «Бавария» в немецком первенстве переиграла «Герту» (4:0), «Шальке» (5:0) и «Майнц» (3:1).

А 5 февраля «Бавария» в непростом сражении сумела пройти «Хоффенхайм» в Кубке Германии (4:3). В следующих поединках в рамках немецкого первенства подопечные Ханса-Дитера Флика расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0), а также одержали верх над «Кельном» (4:1) и завоевали три балла в битве с «Падерборном» (3:2).

Прогноз и ставки

На победу «Челси» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 4,20, на ничью — 4,06, а на победу «Баварии» — 1,84.

В грядущем противостоянии фаворитом является немецкий клуб. Фрэнк Лэмпард, осознавая это, постарается построить игру лондонцев от обороны. На «Стэмфорд Бридж» хозяева закроются, чтобы не дать атаке соперников забить много. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,87. 0