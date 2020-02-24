«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч английской Премьер-лиги 24 февраля 2020 года

В понедельник, 24 февраля, «Ливерпуль» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Энфилд», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

«Ливерпуль»

В конце января, в 1/16 финала Кубка Англии прервалась девятиматчевая победная серия «Ливерпуля», сыгравшего практически молодежным составом вничью с «Шрусберри Тауном» (2:2).

Затем, в рамках АПЛ «Ливерпуль» на выезде победил «Вест Хэм» (2:0) и разгромил дома «Саутгемптон» (4:0).

Все прогнозы на АПЛ

Переигровка матча с «Шрусберри» завершилась минимальной победой 1:0, после чего «Ливерпуль» не без труда одолел в гостях «Норвич» (1:0) в матче чемпионата Англии.

В последнем матче, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» в Мадриде уступил «Атлетико» (0:1), потерпев первое поражение основным составом с сентября прошлого года.

После 26 туров АПЛ «Ливерпуль» с 76 очками возглавляет таблицу, на 25 очков опережая «Ман Сити». Разница мячей 61-17, 14 голов забил Мохамед Салах, еще 12 Садио Мане, 8 — Фирмино. Из-за травмы не сыграет Джордан Хендерсон.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» одержали последнюю победу в начале января, победив в 1/32 финала Кубка Англии на выезде «Джиллингем» со счетом 2:0. После этого подопечные Дэвида Мойеса не могут победить уже 7 матчей подряд.

В чемпионате Англии «Вест Хэм» на выезде уступил «Шеффилду» (0:1), дома сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и был разгромлен «Лестером» (1:4) в гостях.

Из Кубка Англии лондонцы вылетели проиграв в 1/16 финала на своем поле «Вест Бромвичу» (0:1), а январь завершили домашним поражением от «Ливерпуля» (0:2).

Февраль «молотобойцы» начали домашней перестрелкой с «Брайтоном» (3:3), упустив преимущество в два мяча, а в последнем матче проиграли на «Этихаде» «Манчестер Сити» (0:2).

После 26 туров АПЛ «Вест Хэм» с 24 очками на 18-м месте. Разница мячей 30-45, 6 голов забил Себастьян Аллер, еще 5 — Роберт Снодграсс, 4 мяча у Марка Нобла. Из-за травм матч пропустит Андрей Ярмоленко.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом сезоне «Вест Хэм» проиграл в «Ливерпуле» 0:4, а на своем поле сыграл 1:1. В последних 5 матчах на «Энфилде» лондонцы дважды сыграли вничью, дважды проиграли и раз выиграли — пять лет назад.

Прогноз и ставки

На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1,18, на ничейный результат в основное время — 7,75, а на победу «Вест Хэма» — 15,25.

Сомневаться в успехе «Ливерпуля» не приходится, тем более что игра на выезде у «Вест Хэма» в новом году не идет.

Матч, скорее всего, будет результативным, хотя и в одни ворота. Интересны варианты для ставок и ТБ 2,5 за 1,40 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0