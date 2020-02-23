«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч АПЛ 23 февраля 2020 года

В 27 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 23 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Эвертон».

«Арсенал»

Коллектив из Северного Лондона застрял в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. С 34 баллами в запасе команда занимает сейчас десятую позицию.

Не так давно «Арсенал» провел три ничейных матча в Премьер-лиге. С 11 по 21 января «канониры» разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).

А 27 числа прошлого месяца подопечные Микеля Артеты разобрались с «Борнмутом» в Кубке страны (2:1). 2 февраля «пушкари» вновь заработали лишь 1 балл в игре с «Бернли» (0:0).

Календарь и таблица АПЛ

Спустя две недели «Арсенал» на «Эмирейтс» разгромил «Ньюкасл» (4:0). А в первой встрече в рамках Лиги Европы лондонцы победили «Олимпиакос» (1:0).

«Эвертон»

Сейчас ливерпульская команда находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. В 26 турах чемпионата она сумела заработать 36 очков.

Последний раз коллектив под руководством Карло Анчелотти проигрывал еще в начале января. Тогда 1 числа «Эвертон» уступил «Ман Сити» в Премьер-лиге (1:2) и «Ливерпулю» в Кубке Англии (0:1).

С тех пор «ириски» приняли участие в пяти поединках чемпионата и заработали 11 очков. Сперва синие у себя дома победили «Брайтон» (1:0).

В следующих двух встречах «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2). В февральских матчах ливерпульцы одолели «Уотфорд» (3:2) и «Кристал Пэлас» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Арсенала» в игре 27 тура оценивается в 2,10, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,60, а на победу «Эвертона» — 3,66.

Обе команды на данном этапе сезона не проигрывают давно. На «Эмирейтс» коллективы не захотят прервать эту серию без поражений, поэтому играть соперники будут открыто, стараясь воспользоваться чужими проблемами в обороне. Наш прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1 за 1,77. 0