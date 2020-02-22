«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 22 февраля 2020 года

В рамках 23 тура немецкой Бундеслиги «Вердер» сыграет с дортмундской «Боруссией». Бременцы будут принимать соперника на стадионе «Везерштадион». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Вердер» — «Боруссия» Д.

«Вердер»

Бременский клуб закончил январь минимальной выездной победой над «Фортуной», добытой благодаря автоголу, и домашним разгромом в матче с «Хоффенхаймом» (0:3).

В начале февраля «Вердер» на выезде уступил «Аугсбургу» (1:2), пропустив в концовке, зато в 1/8 финала Кубка Германии победил на своем поле дортмундскую «Боруссию» (3:2).

В последних матчах бременский клуб уступил дома берлинскому «Униону» (0:3) и на выезде был разгромлен «Лейпцигом» (0:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

После 22 туров Бундеслиги «Вердер» с 17 очками занимает 17 место. Разница мячей 25-51, 7 голов забил Милот Рашица, еще 4 на счету Юя Осако, 3 гола забил Дави Классен.

В первом круге «Вердер» на выезде сыграл вничью с «Боруссией» (2:2). В прошлом сезоне бременцы в чемпионате уступили на выезде 1:2 и дома сыграли вничью 2:2, а в Кубке Германии победили по пенальти (3:3, 4:2).

«Боруссия» Д

«Шмели» в конце января на выезде обыграли «Аугсбург» со счетом 5:3, а потом в Дортмунде разгромили со счетом 5:1 «Кельн». Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанн забил три мяча в первом матче и оформил дубль во втором.

Февраль начался с домашней экзекуции берлинского «Униона» (5:0) — Холанн оформил дубль. Отличился норвежец и голом в проигранном кубковом матче с «Вердером» (2:3).

За вылетом из кубка последовало поражение от «Байера» в Леверкузене со счетом 3:4 — Холанн не забил. А вот в домашнем разгроме франкфуртского «Айнтрахта» он принял участие, забив один из четырех безответных мячей.

В последнем матче дортмундцы в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов победили дома «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 благодаря дублю Холанна, который забил одиннадцать голов в семи играх за «Боруссию».

Все прогнозы на Бундеслигу

После 22 туров Бундеслиги дортмундский клуб с 42 очками идет на 3-м месте, на 3 балла отставая от «Лейпцига» и на 4 от «Баварии». Разница мячей 63-32, 13 голов забил Джейдон Санчо, еще 11 Марко Ройс.

Прогноз и ставки

На победу «Вердера» букмекеры дают коэффициент 6,25, на ничейный результат в основное время — 5,25, а на победу «Боруссии» — 1,45.

Несмотря на положение в таблице, «Вердер» — неудобный соперник для дортмундцев, которые в 5 последних матчах в Бремене дважды выиграли и дважды проиграли. Прогнозируем, что гости не проиграют в этом матче.

Можно ждать результативной встречи. Прогноз и ставка: ТБ 3,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,50. 0