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    Забьет ли СПАЛ «Ювентусу»?

    СПАЛ — «Ювентус». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на СПАЛ — «Ювентус»
    «Ювентус» вернулся на вершину
    В 24 туре итальянской Серии А СПАЛ будет принимать «Ювентус». Игра пройдет в городе Феррара на стадионе «Паоло Мацца» 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на СПАЛ — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    СПАЛ

    Клуб из Феррары начал январь серией из трех поражений, уступив в Серии А «Вероне» (0:1) дома и «Фиорентине» (0:2) в гостях. Также он вылетел из Кубка Италии после поражения от «Милана» (0:3).

    Затем СПАЛ одержал волевую гостевую победу над «Аталантой» (2:1), но продолжил серией из четырех поражений, начавшейся с проигрыша «Болонье» (1:3) дома, хотя в каждом из этих матчей забивал.

    В последних матчах СПАЛ проиграл «Лацио» (1:5) в Риме, дома уступил «Сассуоло» (1:2). В предыдущем поединке клуб уступил на выезде «Лечче» (1:2).

    Календарь и таблица Серии А

    После 24 туров Серии А СПАЛ с 15 очками на 20-м месте.

    «Ювентус»

    Туринская команда вновь поднялась на первое место в таблице чемпионата Италии с 57 баллами. От «Интера», идущего вторым, она оторвалась на один балл.

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  • 14/02/2020

    • В стартовых двух январских матчах в рамках Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (4:0) и «Рому» (2:1), после чего «Cтарая синьора» прошла «Удинезе» в Кубке страны (4:0).

    19 января подопечные Маурицио Сарри заработали три очка в поединке с «Пармой» (2:1). Через несколько дней туринцы выбили «Рому» из Кубка (3:1).

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    В следующих матчах чемпионата «Юве» проиграл «Наполи» (1:2) и «Вероне» (1:2), одолел «Фиорентину» (3:0) и победил «Брешию» (2:0) дома. В первой встрече полуфинала Кубка команда Сарри сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, а ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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    СПАЛ — «Ювентус». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии 22 февраля 2020 года. Прогноз на СПАЛ — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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