СПАЛ — «Ювентус». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии 22 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А СПАЛ будет принимать «Ювентус». Игра пройдет в городе Феррара на стадионе «Паоло Мацца» 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на СПАЛ — «Ювентус».

СПАЛ

Клуб из Феррары начал январь серией из трех поражений, уступив в Серии А «Вероне» (0:1) дома и «Фиорентине» (0:2) в гостях. Также он вылетел из Кубка Италии после поражения от «Милана» (0:3).

Затем СПАЛ одержал волевую гостевую победу над «Аталантой» (2:1), но продолжил серией из четырех поражений, начавшейся с проигрыша «Болонье» (1:3) дома, хотя в каждом из этих матчей забивал.

В последних матчах СПАЛ проиграл «Лацио» (1:5) в Риме, дома уступил «Сассуоло» (1:2). В предыдущем поединке клуб уступил на выезде «Лечче» (1:2).

Календарь и таблица Серии А

После 24 туров Серии А СПАЛ с 15 очками на 20-м месте.

«Ювентус»

Туринская команда вновь поднялась на первое место в таблице чемпионата Италии с 57 баллами. От «Интера», идущего вторым, она оторвалась на один балл.

В стартовых двух январских матчах в рамках Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (4:0) и «Рому» (2:1), после чего «Cтарая синьора» прошла «Удинезе» в Кубке страны (4:0).

19 января подопечные Маурицио Сарри заработали три очка в поединке с «Пармой» (2:1). Через несколько дней туринцы выбили «Рому» из Кубка (3:1).

В следующих матчах чемпионата «Юве» проиграл «Наполи» (1:2) и «Вероне» (1:2), одолел «Фиорентину» (3:0) и победил «Брешию» (2:0) дома. В первой встрече полуфинала Кубка команда Сарри сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,50, а ничья — в 4,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0