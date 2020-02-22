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    Отдаст ли «Челси» свое четвертое место «Тоттенхэму»?

    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм»
    Виллиан
    В субботу, 22 февраля, «Челси» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 15:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.73
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  • 4.00
  • 2
  • 4.50
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    «Челси»

    «Челси» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 41 очко.

    «Синие» в этом сезоне одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    В четырех последних матчах подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали всего два балла, разойдясь миром с «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (2:2). Также они уступили «Ньюкаслу» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

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    После травм у «Челси» восстанавливаются Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 баллами.

    На счету «шпор» 11 побед, семь ничьих и восемь поражений в 26 сыгранных турах текущего сезона.

    Календарь и таблица АПЛ

    Примечательно, что в трех последних матчах команда Жозе Моуринью обыграла «Норвич» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0) и «Астон Виллу» (3:2).

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    • В середине недели «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Среди травмированных у «шпор» значатся Мусса Сиссоко, Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.76, победа «Тоттенхэма» — 4.70, ничья — 4.05.

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    Последние неудачи «синих» привели к тому, что они рискуют потерять свое четвертое место, которое имеет очень важную роль, ведь позволяет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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    Итак, «Челси» однозначно нужно настраиваться на победу, и, как нам кажется, у хозяев поля будут все шансы набрать три очка. Большим плюсом для них является то, что в середине недели они отдыхали, тогда как «Тоттенхэм» потерял много сил в противостоянии с «Лейпцигом». Кроме того, «шпоры» имеют огромные проблемы в атаке после травм Сон Хын Мина и Гарри Кейна.

    Да, «синие» оказались в кризисной яме, но дела у «Тоттенхэма» ничуть не лучше, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

    Также можно присмотреться к ставке «будет удаление» за 4.00. В данном дерби результат сильно давит на игроков, которые порой не выдерживают и совершают необдуманные поступки, которые приводят к красным карточкам. 0

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