«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 февраля 2020 года

В субботу, 22 февраля, «Челси» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси»

«Челси» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 41 очко.

«Синие» в этом сезоне одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

В четырех последних матчах подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали всего два балла, разойдясь миром с «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (2:2). Также они уступили «Ньюкаслу» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

После травм у «Челси» восстанавливаются Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 баллами.

На счету «шпор» 11 побед, семь ничьих и восемь поражений в 26 сыгранных турах текущего сезона.

Календарь и таблица АПЛ

Примечательно, что в трех последних матчах команда Жозе Моуринью обыграла «Норвич» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0) и «Астон Виллу» (3:2).

В середине недели «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Среди травмированных у «шпор» значатся Мусса Сиссоко, Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.76, победа «Тоттенхэма» — 4.70, ничья — 4.05.

Последние неудачи «синих» привели к тому, что они рискуют потерять свое четвертое место, которое имеет очень важную роль, ведь позволяет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Вылет из топ-4 — настоящий провал для «Челси» и лично для главного тренера Фрэнка Лэмпарда, которому грозит отставка.

Итак, «Челси» однозначно нужно настраиваться на победу, и, как нам кажется, у хозяев поля будут все шансы набрать три очка. Большим плюсом для них является то, что в середине недели они отдыхали, тогда как «Тоттенхэм» потерял много сил в противостоянии с «Лейпцигом». Кроме того, «шпоры» имеют огромные проблемы в атаке после травм Сон Хын Мина и Гарри Кейна.

Да, «синие» оказались в кризисной яме, но дела у «Тоттенхэма» ничуть не лучше, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

Также можно присмотреться к ставке «будет удаление» за 4.00. В данном дерби результат сильно давит на игроков, которые порой не выдерживают и совершают необдуманные поступки, которые приводят к красным карточкам. 0