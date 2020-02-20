«Шахтер» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В четверг, 20 февраля, «Шахтер» на своем поле примет «Бенфику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Харькове на стадионе «Металлист», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Бенфика».

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» попал в Лигу Европы через Лигу чемпионов. Выступая в группе C, «горняки» пропустили вперед «Манчестер Сити» и «Аталанту», но опередили загребское «Динамо», благодаря чему и остались в еврокубках.

В турнирной таблице чемпионата Украины подопечные Луиша Каштру уверенно лидируют, набрав 50 очков в 18 сыгранных турах.

«Шахтер» оторвался от киевского «Динамо» сразу на 14 баллов, поэтому практически обеспечил себе защиту чемпионского титула.

Все прогнозы на Лигу Европы

В этом году «горняки» играли только в товарищеских матчах, в которых одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

«Бенфика»

Лиссабонская «Бенфика» в этом сезоне тоже играла в Лиге чемпионов. Она заняла третье место в группе G, где отстала от «Лейпцига» и «Лиона», но опередила «Зенит» по дополнительным показателям.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «орлы» занимают первое место с 54 очками, минимально опережая «Порту».

В двух предыдущих турах команда Бруну Лаже проиграла как раз «Порту» (2:3) и «Браге» (0:1), идущей на третьей позиции.

Календарь и таблица Лиги Европы

После травм у «Бенфики» восстанавливаются Андре Алмейда, Жардел и Габриэль.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 2.45, победа «Бенфики» — 2.90, ничья — 3.30.

Шансы команд на успех, как нам кажется, примерно равные. «Горняки» сыграют при поддержке своих болельщиков, а также после длительной и целенаправленной подготовки.

В пользу «орлов» говорит тот факт, что у них было гораздо больше игровой практики, а это имеет большое значение на данном этапе.

Раз уж сложно выбрать явного фаворита, то для ставки предлагаем следующий прогноз — «обе команды забьют» за 1.78.

Другой вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 4,5» за 1.74. На групповом этапе Лиги чемпионов «Шахтер» на своем поле не выиграл ни одной встречи. Вот почему нам кажется, что его может устроить и ничья. 0