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    Сможет ли «Аякс» выстоять в Испании?

    «Хетафе» — «Аякс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Аякс»
    Хаким Зиеш
    В четверг, 20 февраля, испанский «Хетафе» будет принимать на своем поле нидерландский «Аякс» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Аякс».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 20:55 Аякс Аякс
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.55
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    «Хетафе»

    Испанская команда выступала в группе C, где заняла второе место, набрав на одно очко меньше «Базеля».

    Начали турнир «горожане» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома турецкий «Трабзонспор» (1:0) и в гостях российский «Краснодар» — 2:1.

    Спаренные матчи с «Базелем» оказались неудачными — испанцы потерпели два поражения (0:1 дома и 1:2 в гостях). В 5-м туре «Хетафе» одержал минимальную гостевую победу над «Трабзонспором» (1:0), а затем дома поиздевались над «Краснодаром» — 3:0.

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    В чемпионате Испании дела у команды Хосе Бордаласа дела идут великолепно — третье место и 42 очка в активе. У «Хетафе» есть реальные шансы побороться за бронзовые медали Примеры.

    В прошлом туре не без боя команда проиграла «Барселоне» (1:2), а в позапрошлом разгромила «Валенсию» — 3:0.

    «Аякс»

    В нынешнем розыгрыше еврокубков «божьи сыновья» изначально вели борьбу в группе Лиги чемпионов, где стартовали с уверенной победы над «Лиллем» (3:0). С таким же результатом в пользу голландцев завершилась и встреча на «Месталье» с левантийцами (3:0).

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    • А затем в родных стенах «Аякс» минимально уступил «Челси» (0:1), после чего в сумасшедшей битве на «Стэмфорд Бридж» эти команды разошлись миром (4:4).

    В пятом туре группы чемпион Нидерландов победил на выезде «Лилль» (2:0), а в заключительном команду устроила бы ничья с «Валенсией», но «Аякс» неожиданно уступил дома (0:1) и отправился в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    При этом «Аякс» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. У команды Тен Хага 53 очка в 22 матчах.

    Последние три матча команда выиграла. В прошлом туре был разгром «Валвейка» — 3:0.

    Стоит отметить, что недавно клуб продал в «Челси» свою звезду Хакима Зиеша, однако марокканец нынешний сезон завершит в Амстердаме.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хетафе» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничейный результат — 3.40, а на победу «Аякса» — 2.80.

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    «Аякс» в последние пару сезонов находится на слуху, но ряд лидеров команды уже продан, а коллектив не демонстрирует тот уровень, который был в прошлом розыгрыше ЛЧ. «Хетафе» сыграет на своем поле и в своей нынешней форме обязательно постарается добыть преимущество перед ответной встречей.

    Предлагаем поставить на победу «Хетафе» с форой 0 за 1.85. 0

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