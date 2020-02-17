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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 17 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    Фрэнк Лэмпард
    В понедельник, 17 февраля, «Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Февраля 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Челси»

    Лондонский «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.

    «Синие» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 25 сыгранных турах.

    В 2020 году подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли «Бернли» (3:0), разошлись миром с «Брайтоном» (1:1), «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (2:2), а также уступили «Ньюкаслу» (0:1).

    При этом в конце января «Челси» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, нанеся поражение «Халл Сити» (2:1).

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    После травмы у «Челси» восстанавливается форвард Кристиан Пулишич.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» расположился на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 35 баллами.

    На счету «красных дьяволов» девять побед, восемь ничьих и восемь поражений.

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    В этом году команда Уле Гуннара Сульшера выиграла у «Норвича» (4:0), проиграла «Арсеналу» (0:2), «Ливерпулю» (0:2) и «Бернли» (0:2), а также поделила очки с «Вулверхэмптоном» (0:0).

    «Манчестер Юнайтед» тоже вышел в 1/8 финала Кубка Англии, но вылетел из Кубка лиги, уступив «Манчестер Сити» (1:3 и 1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Среди травмированных у «красных дьяволов» значатся Аксель Туанзебе, Скотт Мактоминей, Поль Погба и Маркус Рашфорд.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.85, победа «Манчестер Юнайтед» — 4.50, ничья — 3.80.

    Обе команды на данном этапе сезона смотрятся неубедительно. «Синие» в этом году одержали всего одну победу, из-за чего поставили под сомнение свое итоговое попадание в топ-4. «Красные дьяволы» с начала года и вовсе набрали лишь четыре балла и скатились на девятое место.

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    В данной встрече многое указывает на вероятную ничью, поэтому для тех, кто готов пойти на некоторый риск, мы бы предложили ставку именно на этот исход.

    Если же чуть обезопасить свой выбор, то мы бы присмотрелись к ставке «победа "Челси" в один мяч или ничья» за 1.87.

    Почему больше верим в «Челси»? Лондонцы сыграют при поддержке своих болельщиков, к тому же у них нет таких серьезных кадровых проблем, как у манкунианцев. 0

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