«Ювентус» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 16 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Брешиа».

«Ювентус»

Туринская команда вновь опустилась на второе место в таблице чемпионата Италии с 54 баллами. От «Интера», идущего первым, она отстает по дополнительным показателям.

В стартовых двух январских матчах в рамках Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (4:0) и «Рому» (2:1), после чего «старая синьора» прошла «Удинезе» в Кубке страны (4:0).

19 января подопечные Маурицио Сарри заработали три очка в поединке с «Пармой» (2:1). Через несколько дней туринцы выбили «Рому» из Кубка (3:1).

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В следующих матчах чемпионата «Юве» проиграл «Наполи» (1:2) и «Вероне» (1:2), а между этими двумя поражениями «зебры» одолели «Фиорентину» (3:0). В первой встрече полуфинала Кубка команда Сарри сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

«Брешиа»

Команда из одноименного города сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 16 набранных очков.

В 2020 году «Брешиа» вообще не побеждала. В первых двух январских матчах «ласточки» проиграли «Лацио» (1:2) и были биты «Сампдорией» (1:5).

Чуть позже «львица» расписала мировую с «Кальяри» на своем поле (2:2). 24 января бело-голубые потерпели поражение от «Милана» (0:1). В первой игре февраля команда уступила «Болонье» (1:2).

После этой потери очков Луис Диего Лопес сменил Корини на посту главного тренера «Брешии». В первом матче под его руководством «ласточки» разошлись миром с «Удинезе» (1:1).

Прогноз

Победа «Ювентуса» в этом матче оценивается в 1,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 7,50, а на победу «Брешии» — 16,0.

Туринская команда не позволит себе осечек в поединке против одного из аутсайдеров чемпионата. Наш прогноз — победа «Ювентуса» с форой -1,5 за 1,58. 0