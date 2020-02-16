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    Сможет ли «Кальяри» пару раз забить в ворота «Наполи»?

    «Кальяри» — «Наполи». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Кальяри» — «Наполи»
    Раджа Наингголан
    В 24 туре итальянской Серии А «Кальяри» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на «Сарденья Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.90
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    «Кальяри»

    Коллектив из одноименного опустился на восьмое место в таблице чемпионата. За 23 тура Серии А команда заработала 32 балла. От еврокубковой зоны ее отделяют 2 пункта.

    На данном этапе сезона подопечные Роландо Марана начали часто проигрывать. В 2020 году «Кальяри» ни разу не победил. В первой встрече января в Турине гости были разгромлены «Ювентусом» (0:4).

    11 числа прошлого месяца «островитяне» потерпели поражение от «Милана» (0:2), а через несколько дней красно-синие вылетели из Кубка Италии от «Интера» (1:4).

    Все прогнозы на Серию А

    В следующих трех матчах итальянского первенства «Кальяри» сыграл вничью. Команда Роландо Марана разошлась миром с «Брешией» (2:2), «Интером» (1:1) и «Пармой» (2:2). В последнем поединке этот коллектив уступил «Дженоа» (0:1).

    «Наполи»

    На данном этапе чемпионата клуб из Неаполя занимает 11 место в турнирной таблице. За 23 поединка Серии А эта команда смогла заработать 30 очков.

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    А 14 числа «маленькие ослы» прошли «Перуджу» в Кубке страны (2:0). В следующем поединке Серии А неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2), после чего они выбили «Лацио» из Кубка (1:0).

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    В трех матчах в рамках итальянского первенства «Наполи» обыграл «Ювентус» (2:1) и «Сассуоло» (4:2), а также оказался слабее «Лечче» (2:3). В полуфинальной встрече в Кубке «партенопейцы» взяли верх над «Интером» (1:0).

    Прогноз

    Победа «Кальяри» в игре 24 тура Серии А оценивается в 3,98, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,76, а на победу «Наполи» — 1,97.

    На своем поле красно-синие постараются прервать черную полосу в игре с нестабильным «Наполи». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Кальяри» больше 1 с коэффициентом 1,76. 0

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    «Кальяри» — «Наполи». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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