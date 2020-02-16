«Кальяри» — «Наполи». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А «Кальяри» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на «Сарденья Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи».

«Кальяри»

Коллектив из одноименного опустился на восьмое место в таблице чемпионата. За 23 тура Серии А команда заработала 32 балла. От еврокубковой зоны ее отделяют 2 пункта.

На данном этапе сезона подопечные Роландо Марана начали часто проигрывать. В 2020 году «Кальяри» ни разу не победил. В первой встрече января в Турине гости были разгромлены «Ювентусом» (0:4).

11 числа прошлого месяца «островитяне» потерпели поражение от «Милана» (0:2), а через несколько дней красно-синие вылетели из Кубка Италии от «Интера» (1:4).

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В следующих трех матчах итальянского первенства «Кальяри» сыграл вничью. Команда Роландо Марана разошлась миром с «Брешией» (2:2), «Интером» (1:1) и «Пармой» (2:2). В последнем поединке этот коллектив уступил «Дженоа» (0:1).

«Наполи»

На данном этапе чемпионата клуб из Неаполя занимает 11 место в турнирной таблице. За 23 поединка Серии А эта команда смогла заработать 30 очков.

В первых двух встречах 2020 года подопечные Дженнаро Гаттузо не сумели набрать ни единого балла. «Наполи» потерпел поражения от «Интера» (1:3) и «Лацио» (0:1).

А 14 числа «маленькие ослы» прошли «Перуджу» в Кубке страны (2:0). В следующем поединке Серии А неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2), после чего они выбили «Лацио» из Кубка (1:0).

В трех матчах в рамках итальянского первенства «Наполи» обыграл «Ювентус» (2:1) и «Сассуоло» (4:2), а также оказался слабее «Лечче» (2:3). В полуфинальной встрече в Кубке «партенопейцы» взяли верх над «Интером» (1:0).

Прогноз

Победа «Кальяри» в игре 24 тура Серии А оценивается в 3,98, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,76, а на победу «Наполи» — 1,97.

На своем поле красно-синие постараются прервать черную полосу в игре с нестабильным «Наполи». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Кальяри» больше 1 с коэффициентом 1,76. 0