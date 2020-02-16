«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 16 февраля 2020 года

16 февраля «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм» в рамках 26 тура Английской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

«Астон Вилла»

В начале января «Астон Вилла» вылетела из Кубка Англии, уступив на выезде «Фулхэму» (1:2), зато в первом матче 1/2 финала Кубка лиги на выезде сыграла вничью с «Лестером» (1:1).

После этого в рамках АПЛ «Астон Вилла» крупно проиграла дома «Ман Сити» (1:6), на выезде ушла от поражения в матче с «Брайтоном» (1:1) и вырвала домашнюю победу у «Уотфорда» (2:1).

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В ответном кубковом матче с «Лестером» «вилланы» победили на «Кинг Пауэр» со счетом 2:1 благодаря голу на последних минутах и вышли в полуфинал турнира.

В последнем матче «Астон Вилла» на выезде уступила в рамках АПЛ «Борнмуту» (1:2) и с 25 очками после 25 туров занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии.

Разница мячей 32-47, семь голов забил Джек Грилиш, еще 5 на счету бразильца Уэсли, который не сыграет из-за травмы.

В первом круге «Тоттенхэм» победил со счетом 3:1. До этого команды встречались в Кубке Англии сезона 2016/17 — «шпоры» победили со счетом 2:0.

«Тоттенхэм»

Стартовый матч нового года «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Саутгемптону» (0:1), затем, в матче 1/32 финала Кубка Англии «шпоры» в гостях сыграли вничью с «Мидлсборо» (1:1).

После этого «Тоттенхэм» дома уступил лидеру чемпионата «Ливерпулю» (0:1), а в переигровке кубкового матча на своем поле одолел «Мидлсборо» (2:1).

Выездной матч с «Уотфордом» завершился безголевой ничьей, а в домашнем матче с «Норвичем» удалось дожать соперника в концовке — 2:1.

В 1/16 финала Кубка Англии «шпоры» упустили выездную победу над «Саутгемптоном» (1:1), после чего в АПЛ на своем поле неожиданно для всех победили «Манчестер Сити» (2:0).

В переигровке матча с «Саутгемптоном» «Тоттенхэм» дома победил со счетом 2:1 и с 37 очками после 25 туров АПЛ расположился на 6-м месте.

Календарь и таблица АПЛ

Разница мячей 40-32, 11 голов забил Гарри Кейн который выбыл из строя из-за травмы, по 7 мячей у Деле Алли и Сон Хын Мина.

Прогноз

На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 3,95, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Тоттенхэма» — 1,90.

«Шпоры» явный фаворит, но на выезде команда Моуринью пока играет неуверенно. Тем не менее, можно прогнозировать, что «Тоттенхэм» не проиграет.

«Астон Вилла» показывает характер, регулярно забивая на последних минутах матчей. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,65. 0