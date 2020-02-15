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    Потреплет ли «Хетафе» нервы «Барселоне» на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Хетафе»
    Лионель Месси
    В 24 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 15 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 15 Февраля 2020 года
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    «Барселона»

    В начале января каталонцы уступили мадридскому «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании, после чего главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде был уволен, а его место занял Кике Сетьен.

    Дебют нового наставнику не слишком удался — в чемпионате «блауграна» обыграла дома «Гранаду» (1:0), а в 1/16 финала Кубка Испании выбила «Ибицу» (2:1), но обе победы были вырваны Лионелем Месси и Антуаном Гризманном в концовках матчей.

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    Выезд в гости к «Валенсии» завершился поражением 0:2, причем один мяч каталонцы забили себе сами. В 1/8 финала Кубка «Барса» тем временем вынесла на «Камп Ноу» «Леганес» (5:0).

    В следующем матче чемпионата каталонцы довольно уверенно обыграли дома «Леванте» (2:1), зато вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, уступив в Бильбао «Атлетику» из-за автогола на последних минутах — 0:1.

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    • В последнем матче «Барселона» не без труда одолела на выезде «Бетис» (3:2), дважды отыгрываясь по ходу матча и забив победный мяч в концовке.

    После 24 туров Примеры «Барселона» с 49 очками идет на 2-м месте, уступая «Реалу» 3 очка. Разница мячей 55-28, 14 голов забил Лионель Месси, еще 7 записал на свой счет Антуан Гризманн, 6 у Артуро Видаля.

    «Хетафе»

    В последнем матче 2019 года «асулонес» на выезде проиграли «Вильярреалу» (0:1), последние полчаса играя в меньшинстве. Январь команда Пепе Бордаласа начала с домашнего разгрома от мадридского «Реала» со счетом 0:3.

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    • Затем клуб вылетел из Кубка Испании, уступив во втором раунде на выезде «Бадалоне» — 0:2. Оба мяча были пропущены на последних минутах, а серия поражений составила три матча подряд.

    Впрочем, после этого «Хетафе», играющих теперь в одном турнире, вновь набрал форму, сумев одержать четыре победы подряд. Начали парни Бордалеса с выездного разгрома «Леганеса» (3:0).

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    Затем «Хатефе» на своем поле вырвал победу у «Бетиса» (1:0) благодаря пенальти на последней минуте, обыграл в Бильбао «Атлетик» (2:0) и на своем поле разгромил «Валенсию» (3:0).

    После 24 туров Примеры «Хетафе» с 42 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 35-20, девять голов забил Анхель Родригес, еще 8 забил Хайме Мата, 5 голов у Хорхе Молины.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге «Хетафе» дома уступил «Барсе» 0:2. В прошлом сезоне каталонцы победили со счетом 2:0 на «Камп Ноу» и 2:1 в гостях. В Барселоне «Хетафе» в последних 5 матчах трижды проиграл и дважды сыграл вничью.

    Прогноз

    На победу «Барселоны» букмекеры дают коэффициент 1,45, на ничейный результат в основное время — 4,55, а на победу «Хетафе» — 7,00.

    На «Камп Ноу» «Хетфафе» не побеждал уже лет 15 минимум, так что можно прогнозировать, что «Барселона» одержит домашнюю победу, хотя простой она не будет.

    Можно ждать забитые мячи в матче, причем от обеих команд — интересны варианты ТБ 2,5 за 1.70 и «обе забьют» за 1.90. 0

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    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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