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    Сможет ли «Милан» достойно сыграть с «Ювентусом»?

    «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии по футболу 13 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз на «Милан» — «Ювентус»
    Златан Ибрагимович
    В четверг, 13 февраля, «Милан» на своем поле примет «Ювентус» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Сиро», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Кубок 13 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.65
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    «Милан»

    Футболисты «Милана» в текущем розыгрыше Кубка Италии прошли СПАЛ (3:0) и «Торино» (4:2 д.в.).

    В турнирной таблице чемпионата Италии «россонери» занимают десятое место, имея на своем счету 32 набранных очка в 23 сыгранных турах.

    В 2020 году подопечные Стефано Пиоли обыграли «Кальяри» (2:0), «Удинезе» (3:2) и «Брешию» (1:0), разошлись миром с «Сампдорией» (0:0) и «Вероной» (1:1), а единственное поражение потерпели 9 февраля в дерби с «Интером» (2:4), хотя после первого тайма вели 2:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Среди травмированных у «Милана» значатся Леонардо Дуарте и Раде Крунич.

    «Ювентус»

    Туринский «Ювентус» в Кубке Италии одержал победы над «Удинезе» (4:0) и «Ромой» (3:1).

    В итальянской Серии А «старая синьора» идет второй, лишь по дополнительным показателям уступая миланскому «Интеру», который тоже набрал 54 очка.

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    • В двух последних выездных встречах команда Маурицио Сарри уступила «Наполи» (1:2) и «Вероне» (1:2), а всех остальных соперников в этом году обыграла.

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ювентуса» после травм восстанавливаются Данило, Мерих Демираль, Джорджио Кьеллини, Сами Хедира и Федерико Бернардески.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 2.13, победа «Милана» — 3.70, ничья — 3.50.

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    Очевидно, что обе команды пребывает не в оптимальных кондициях. «Старая синьора» провалила две выездные встречи подряд, из-за чего лишилась лидерства в национальном первенстве, тогда как «россонери» проиграли в дерби принципиальному сопернику, хотя имели преимущество в два мяча.

    Сложно спорить с тем, что по составу туринская команда имеет заметное преимущество, но с приходом Златана Ибрагимовича «Милан» стал значительно сильнее в атаке, благодаря чему забивает едва ли не в каждой игре. Исходя из этого, наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.78.

    В качестве альтернативы можно взять ставку «гости не проиграют и тотал голов меньше 3,5». Она принимается с коэффициентом 1.79. 0

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