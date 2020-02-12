«Миллуол» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Чемпионшипа 12 февраля 2020 года

В среду, 12 февраля, в матче 32-го тура первой английской лиги «Миллуол» на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на «Миллуол» — «Фулхэм».

«Миллуол»

«Миллуол» по итогам 31 игрового дня заработал 45 зачетных баллов, позволяющие команде находится на 10 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны плей-офф она отстает на пять очков.

«Львы» за последние три матча смогли заработать только один пункт, который они набрали тур тому назад в выездной игре с «Шеффилд Уэнсдэй» — 0:0.

Также в этом отрезке лондонский коллектив уступил лидерам первенства. Сперва было поражение в гостях от «Лидса» (2:3), а в минувшем игровом дне проиграли дома «Вест Бромвичу» со счетом 0:2.

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На своей арене в текущем розыгрыше первенства первой английской лиги «Миллуол» победил в восьми встречах из 15, четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 23:16.

«Фулхэм»

«Фулхэм» с 55 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.

В рамках первенства первой английской лиги «дачники» не знают горечи поражений в пяти последних встречах, победив в этот период в четырех из них при одном ничейном исходе.

В своей последней игре «коттеджеры» переиграли на выезде «Блэкберн» со счетом 1:0, а перед этим они в родных стенах одолели «Хаддерсфилд» — 3:2.

В 15 гостевых играх текущей компании принесли «Фулхэму» шесть викторий, пять ничейных результатов и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 17:14.

Игра первого круга закончилась разгромной победой «Фулхэма» со счетом 4:0, в позапрошлом сезоне «дачники» также дважды победили — 1:0 и 3:0.

Прогноз на «Миллуол» — «Фулхэм»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фулхэма» — 2.60, победа «Миллуола» — 3.00, ничья — 3.20.

«Миллуол» не особо хорошо играет против лидеров первенства, а «Фулхэм» сейчас в очень хорошей форме. Прогнозируем, что гости добудут три очка. 0