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    Отомстит ли «Суонси» лондонцам за кубковый разгром?

    «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Чемпионшипа 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    «Суонси»
    Во вторник, 11 февраля, в матче 32-го тура первой английской лиги «Суонси» на своем поле сыграет с «Куинз Парк Рейнджерс». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    «Суонси»

    Валийский клуб начал январь с домашней победы над «Чарльтоном» (1:0) в Чемпионшипе, после чего был разгромлен КПР со счетом 1:5 в выездном матче Кубка Англии .

    Гостевая встреча Чемпионшипа с «Кардифом» завершилась без забитых голов, а вернувшись домой «лебеди» победили «Уиган» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Январь «Суонси» закончил гостевым поражением от «Сток Сити» (0:2), а февраль начал выездной ничьей с «Престоном» (1:1). В последнем матче валлийцы дома уступили «Дерби Каунти» (2:3), пропустив в концовке.

    После 31 тура Чемпионшипа «Суонси» с 46 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 37-37, десять голов забил Андре Айю.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    Лондонцы бодро начали год, расправившись дома с двумя валлийскими клубами — с «Кардиффом» (6:1) в Чемпионшипе и с «Суонси» (5:1) в Кубке Англии.

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    • А вот выездной матч с «Брентфордом» завершился поражением 1:3. Вернувшись домой, «рейнджеры» одолели «Лидс» (1:0), после чего проиграли четыре матча подряд.

    КПР вылетел из Кубка Англии уступив на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), после чего на выезде проиграл «Блэкберну» (1:2) в Чемпионшипе.

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    Два последних матча лондонцы проиграли всухую, уступив дома «Бристолю» (0:1) и проиграв на выезде «Хаддерсфилду» (0:2).

    После 31 тура Чемпионшипа КПР с 38 очками идет на 17-м месте. Разница мячей 47-56, 13 голов забил Нахки Уэллс, еще 10 Эберечи Эзе, на счету Джордана Хьюджилла 9 мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом круге КПР уступил «Суонси» со счетом 1:3. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: 3:0 в Суонси и 4:0 в Лондоне.

    Прогноз

    На победу «Суонси» букмекеры дают коэффициент 1,96, на ничейный результат в основное время — 3,35, а на победу КПР — 3,45.

    КПР проиграл три последних матча в Суонси, прогнозируем сто «Лебеди» не проиграют на своем поле и в этом матче.

    Можно ждать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.71 и «Обе забьют» за 1,63. 0

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    «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Чемпионшипа 11 февраля 2020 года. Прогноз на «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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