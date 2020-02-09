«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч АПЛ 9 февраля 2020 года

«Шеффилд Юнайтед»
Новый год начался с выездного поражения от «Ливерпуля» (0:2). После этого «Шеффилд Юнайтед» победил дома «Файлд» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.
Затем в рамках АПЛ «Клинки» дома победили «Вест Хэм» (1:0), на «Эмирейтс» ушли от поражения в матче с «Арсеналом» (1:1) и дома уступили «Манчестер Сити» (0:1), пропустив в концовке.
В позапрошлом поединке «Юнайтед» победил на выезде «Миллуолл» (2:0) в четвертом раунде Кубка Англии.
После победы над «Кристал Пэлас» (1:0) на выезде клуб поднялся на шестую позицию. С 36 очками после 25 туров команда Уайлдера занимает 6 место в АПЛ.
«Борнмут»
В позапрошлом туре АПЛ «Борнмуту» удалось прервать удручающую серию в чемпионате из шести подряд матчей без побед (из них — пять поражения). На своем поле команда Эдди Хау со счетом 3:1 обыграла «Брайтон».
После этого «Борнмут» сыграл еще в Кубке Англии, где уступил «Арсеналу» со счетом 1:2 и выбыл из турнира.
В турнирной таблице АПЛ коллектив занимает 16-е место. Команда находится над зоной вылета, имея в активе 26 очка.
Опасная 18-я позиция, где располагается «Вест Хэм», находится в двух очках.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 3,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Шеффилд Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0