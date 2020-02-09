«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч АПЛ 9 февраля 2020 года

В 26 туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Брамалл Лейн» 9 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут».

«Шеффилд Юнайтед»

Новый год начался с выездного поражения от «Ливерпуля» (0:2). После этого «Шеффилд Юнайтед» победил дома «Файлд» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

Затем в рамках АПЛ «Клинки» дома победили «Вест Хэм» (1:0), на «Эмирейтс» ушли от поражения в матче с «Арсеналом» (1:1) и дома уступили «Манчестер Сити» (0:1), пропустив в концовке.

В позапрошлом поединке «Юнайтед» победил на выезде «Миллуолл» (2:0) в четвертом раунде Кубка Англии.

После победы над «Кристал Пэлас» (1:0) на выезде клуб поднялся на шестую позицию. С 36 очками после 25 туров команда Уайлдера занимает 6 место в АПЛ.

«Борнмут»

В позапрошлом туре АПЛ «Борнмуту» удалось прервать удручающую серию в чемпионате из шести подряд матчей без побед (из них — пять поражения). На своем поле команда Эдди Хау со счетом 3:1 обыграла «Брайтон».

После этого «Борнмут» сыграл еще в Кубке Англии, где уступил «Арсеналу» со счетом 1:2 и выбыл из турнира.

В турнирной таблице АПЛ коллектив занимает 16-е место. Команда находится над зоной вылета, имея в активе 26 очка.

Опасная 18-я позиция, где располагается «Вест Хэм», находится в двух очках.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Шеффилд Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0