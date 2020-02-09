«Парма» — «Лацио». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 9 февраля 2020 года

В 23 туре итальянской Серии А «Парма» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 9 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Парма» — «Лацио».

«Парма»

Представители Пармы располагаются на седьмой позиции в таблице чемпионата Италии. За 22 тура Серии А этот коллектив завоевал 32 балла.

Первый матч нового года подопечные Роберто Д’Аверсы провалили. В 18 туре его команда была разгромлена «Аталантой» на выезде (5:0).

13 января «Парма» реабилитировалась, победив «Лечче» (2:0), но через несколько дней «крестоносцы» в 1/8 финала Кубка Италии потерпели поражение от «Ромы» (0:2).

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Затем желто-синие оказались слабее «Ювентуса» в чемпионате (1:2). Чуть позже коллектив Роберто Д’Аверсы взял верх над «Удинезе» (2:0) и расписал мировую с «Кальяри» (2:2).

«Лацио»

Клуб из Рима сейчас занимает третье место в таблице чемпионата. В 22 матчах первенства команда заработала 50 очков, от лидерской позиции она отстает на 4 пункта.

В стартовых двух поединках 2020 года «Лацио» заработал 6 баллов. В этих встречах бело-голубые одержали верх над «Брешией» (2:1) и «Наполи» (1:0).

Затем в Кубке Италии подопечные Симоне Индзаги на своем поле разгромили «Кремонезе» (4:0). А 18 января «орлята» разнесли «Сампдорию» (5:1).

В четвертьфинале Кубка страны «Лацио» уступил «Наполи» (0:1). Другие три матча Серии А завершились для бело-голубых ничьей с «Ромой» (1:1), победой над СПАЛом (5:1) и мировым исходом в битве с «Вероной» (0:0).

Прогноз

Победа «Пармы» в этой встрече оценивается в 4,80, ничья — в 4,00, а победа «Лацио» — в 1,75.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,66. 0