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    Оставит ли «Манчестер Сити» шансы «Вест Хэму»?

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
    Бернарду Силва
    В 26 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 9 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Февраля 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 19:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    На данный момент команда из Манчестера идет второй в турнирной таблице с 51 баллом на счету. Она опережает «Лестер» на 2 пункта, а «Ливерпуль» сейчас находится в недосягаемых 22 баллах.

    Январские выступления команда Пепа Гвардиолы начала с четырех побед. Сперва «Манчестер Сити» дома обыграл «Эвертон» в АПЛ (2:1) и «Порт Вэйл» в Кубке Англии (4:1).

    А затем на выезде «горожане» одолели МЮ в первом матче полуфинала Кубка лиги (3:1) и взяли верх над «Астон Виллой» в чемпионате (3:1). 18 января небесно-голубые разошлись миром с «Кристал Пэлас» (2:2).

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    Чуть позже «Ман Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и разгромил «Фулхэм» в Кубке Англии (4:0). 29 января «горожане» уступили МЮ в ответной игре полуфинала Кубка лиги (0:1), после чего они оказались слабее «Тоттенхэма» в АПЛ (0:2).

    «Вест Хэм»

    На данном этапе чемпионата этот лондонский коллектив находится в зоне вылета на 18 месте в таблице. За 25 очков команде удалось заработать всего 24 балла.

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    • 1 января «Вест Хэм» одержал верх над «Борнмутом» (4:0), после чего «молотобойцы» прошли «Гиллингем» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0). Но с тех пор подопечные Дэвида Мойеса больше не побеждали.

    В 22 туре Премьер-лиги лондонцы потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» (0:1), а чуть позже «железные» разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

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    В других поединках «Вест Хэм» был разгромлен «Лестером» (1:4), вылетел из Кубка Англии от «Вест Бромвича» (0:1), а также проиграл «Ливерпулю» (0:2). 1 февраля «молотобойцы» не выявили сильнейшего в поединке с «Брайтоном» (3:3).

    Прогноз

    На победу «Ман Сити» в игре 26 тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1,11, на ничью — 11,0, а на победу «Вест Хэма» — 24,0.

    На стадионе «Этихад» «горожане» добудут уверенную победу над командой, которая борется за выживание. Наш прогноз — «Манчестер Сити» выиграет оба тайма с коэффициентом 1,81. 0

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