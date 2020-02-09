«Боруссия» Менхенгладбах — «Кельн». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Бундеслиги 9 февраля 2020 года

В 21 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Боруссия Парк» 9 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Кельн».

«Боруссия» Менхенгладбах

За 20 туров Бундеслиги команда из Менхенгладбаха сумела заработать 39 очков. Сейчас она замыкает четверку сильнейших в таблице. От первой позиции этот коллектив отделяют три пункта.

Но в недавних шести встречах чемпионата Германии подопечные Марко Розе заработали всего восемь баллов. 15 декабря «Боруссия» М потерпела поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

Чуть позже «жеребята» разобрались с «Падерборном» (2:0). В последней игре минувшего года черно-бело-зеленые разошлись миром с «Гертой» (0:0).

17 января в 18 туре немецкого первенства «Боруссия» М оказалась слабее «Шальке» (0:2). А через неделю «Гладбах» одержал верх над «Майнцем» (3:1).

В прошлом туре клуб разошелся миром 2:2 против «РБ Лейпцига» на выезде.

«Кельн»

«Кельн» перед стартом 21-го тура находится на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. У команды на счету 23 очка и опережение зоны переходных матчей в три балла.

В середине декабря «козлы» выдали 4-матчевую победную серию, выиграв три игры в 2019 году и один выигрыш добыли уже в новом, одолев дома «Вольфсбург» со счетом 3:1.

В позапрошлом туре эта удачна серия прервалась. В Дортмунде они были разбиты 1:5 местной «Боруссией», пропустив от «шмелей» же на первой минуте игры.

Тем не менее, в прошлом туре коллектив разгромил дома «Фрайбург» (4:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0