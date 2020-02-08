«Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Примеры 8 февраля 2020 года

8 февраля состоится матч 23 тура Примеры между «Вальядолидом» и «Вильярреалом». Команды проведут встречу на стадионе «Хосе Соррилья». Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Вильярреал».

«Вальядолид»

До первого февраля «Вальядолид» не побеждал в чемпионате 9 матчей подряд. Однако в прошлом туре команде удалось прервать серию и выиграть у «Мальорки» с минимальным счетом 0:1. Перед этим хозяева помотали нервы «Реалу», но все же проиграли 0:1.

Также стоит отметить, нулевую ничью с «Осасуной» 18 января и вылет из Кубка из-за поражения от «Тенерифе» (2:1).

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Дома «Вальядолид» не смог выиграть в пяти матчах подряд — два поражения и три ничьи.

Команда занимает 14 место с 25 очками. «Бело-фиолетовые» имеют самый высокий процент ничейных результатов. Хозяева играли вничью в 10 из 22 матчей турнира.

«Вильярреал»

«Вильярреал» находится возле зоны еврокубков, занимая 7 место. У команды 34 очка и она всего на два пункта отстает от мадридского «Атлетико».

«Желтая субмарина» выиграла 4 из 5 поединков в Примере. Гости имеют 2-матчевую серию побед, выиграв у «Осасуны» 3:1 и «Алавеса» 1:2. За этот отрезок коллектив проиграл «Эспаньолу» на своем поле со счетом 1:2.

«Вильярреал» выигрывал на выезде в трех матчах подряд с одинаковым счетом 1:2. В копилке у «желтых» победа над «Реал Сосьедадом» и «Севильей».

Также интересно, что кастельонцы ни разу не играли в гостях вничью на протяжении нынешнего сезона.

Прогноз

«Вильярреал» показывает куда более интересный футбол. Статистика команды это подтверждает, поэтому ее считают фаворитом — 3.05 и 2.48. На ничью букмекеры дают 3.25.

В этом сезоне «желтые» уже обыгрывали «пусела» со счетом 2:0. Так что в этом случае мы предлагаем поставить на «фора 2 (0)» с коэффициентом 1.75. 0