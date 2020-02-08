«Марсель» — «Тулуза». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Франции 8 февраля 2020 года

В 24 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Тулузу». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 8 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Марсель» — «Тулуза».

«Марсель»

Команда из Марселя в турнирной таблице чемпионата Франции занимает второе место с 46 очками в запасе. От ПСЖ, идущего первым, она отстает на 12 пунктов.

Новый год для коллектива Андре Виллаша-Боаша начался с победы в 1/32 финала Кубка Франции над «Трелисаком» в серии пенальти (1:1, 4:2).

Затем «Марсель» обыграл «Ренн» в Лиге 1, после чего он легко разобрался с клубом «Гранвиль» в Кубке страны (3:0). Следующая встреча в рамках французского первенства завершилась ничьей в битве с «Анже» (0:0).

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29 января «Марсель» прошел «Страсбур» в 1/8 финала Кубка (3:1). А в феврале «провансальцы» расписали мировую с «Бордо» (0:0) и взяли верх над «Сент-Этьеном» (2:0).

«Тулуза»

Команда из одноименного города является худшей в текущем сезоне чемпионата Франции. Приняв участие в 23 матчах, она сумела заработать всего 13 очков.

Совсем недавно этот коллектив потерпел 12 поражений кряду. А на старте 2020 года «Тулуза» вылетела из 1/32 финала Кубка Франции, проиграв на выезде «Сен-Приву» (0:1).

После неудачи в Кубке команда приняла участие в четырех матчах Лиги 1. В них клуб из Тулузы сумел заработать всего 1 балл.

В 20 и 21 турах французского первенства «Тулуза» оказалась слабее «Бреста» (2:5) и «Лиона» (0:3). А 1 февраля на «Стаде де ла Ликорн» гости разошлись миром с «Амьеном» (0:0). Чуть позже подопечные Дениса Занко уступили «Страсбуру» (0:1).

Прогноз

Победа «Марселя» в грядущем поединке оценивается в 1,35, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу «Тулузы» — 10,5.

На «Велодроме» хозяева не оставят шансов худшему клубу чемпионата. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,65. 0