«Амьен» — «Монако». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции 8 февраля 2020 года

В 24 туре французской Лиги 1 «Амьен» будет принимать «Монако». Игра пройдет на «Стаде де ла Ликорн» 8 февраля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Амьен» — «Монако».

«Амьен»

На данном отрезке французского первенства клуб из одноименного города занимает 19 место в турнирной таблице. За 23 матча этот коллектив заработал 20 баллов.

2020 год для команды Луки Элснера начался с вылета из Кубка страны от «Ренна» в серии пенальти (0:0, 4:5). А затем «Амьен» попрощался и с Кубком лиги, уступив «Лиллю» (0:2).

11 января этот коллектив потерпел поражение от «Монпелье» (1:2), после чего в родных стенах хозяева разошлись миром с «Реймсом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В 21 туре чемпионата «Амьен» в гостях не справился с «Брестом» (1:2), а в двух февральских матчах подопечные Луки Элснера сыграли вничью с «Тулузой» (0:0) и «Лионом» (0:0).

«Монако»

После 23 туров Лиги 1 клуб из одноименного княжества находится в середине таблицы на десятой строчке. На счету этой команды сейчас имеется 32 балла.

В первом поединке 2020 года «Монако» переиграл «Реймс» в Кубке Франции (2:1). Позже красно-белые дважды встретились с ПСЖ. Сперва соперники в Париже расписали мировую (3:3), а затем на «Луи II» хозяева были разгромлены со счетом 1:4.

20 января подопечные Роберта Морено одолели «Сен-Прив» в Кубке страны. Но чуть позже «монегаски» потеряли очки в матче со «Страсбуром» (1:3).

1/8 финала Кубка Франции закончилась для «Монако» поражением от «Сент-Этьена» (0:1). В февральских встречах в Лиге 1 красно-белые уступили «Ниму» (1:3) и переиграли «Анже» (1:0).

Прогноз

На победу «Амьена» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,85, на ничью — 3,60, а на победу «Монако» — 2,00.

Если команда Роберта Морено намерена побороться за еврокубки, то она должна легко обыгрывать соперников подобного уровня. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Монако» больше 1,5 с коэффициентом 1,93. 0