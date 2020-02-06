«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Испании 6 февраля 2020 года

В рамках 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» будет принимать «Реал Сосьедад». Встреча пройдет 6 февраля на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Реал Сосьедад».

«Реал» Мадрид

«Реал» подходит к очередному матчу с серией из 21 поединка подряд без поражений во всех турнирах. В предыдущий раз команда Зинедина Зидана проигрывала еще 19 октября.

Победная серия «сливочных» насчитывает пять матчей: три — в чемпионате Испании, два — в Кубке Испании. В трех последних турах Ла Лиги «Реал» обыграл «Севилью» (2:1), «Вальядолид» (1:0), а также «Атлетико» в дерби (1:0).

В турнирной таблице Примеры «Реал» располагается на первой строчке. После 22 туров «сливочные» набрали 49 очков и на 3 очка опережают своего главного конкурента «Барселону».

В Кубке Испании «Реал» в январе прошел два раунда. Оба матча были для мадридцев гостевыми. Сперва «Реал» обыграл «Унионистас Саламанку» со счетом 3:1, а затем разгромил «Сарагосу» со счетом 4:0.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в минувший уик-энд прервал свою серию из трех побед подряд. В рамках испанской Ла Лиги команда Иманоля Альгусаиля уступила «Леганесу» (1:2).

Перед этим «Реал Сосьедад» одержал три победы с общим счетом 8:1 — две из них в Кубке Испании, еще одна — в чемпионате, где была обыграна «Мальорка» (3:0).

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«Реал Сосьедад» после 22 туров занимает в таблице Примеры восьмое место. У команды в активе 34 набранных очка.

В Кубке Испании «Реал Сосьедад» прошел уже четыре раунда. В четырех матчах команда пропустила лишь однажды. «Сосьедад» прошел «Бесерриль» (8:0), «Сеуту» (4:0), «Эспаньол» (2:0) и «Осасуну» (3:1).

Прогноз

На победу «Реала» в основное время матча дается коэффициент 1,46, на ничью — 4,70, а на победу «Реал Сосьедада» — 6,70.

На проход мадридцев дается коэффициент 1,22, а на басков — 4,30.

В матче первого круга Ла Лиги «Реал» дома обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1.

Прогноз на матч — победа «Реала» и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,70. 0