«Партизан» — «Ростов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на кубок «Матч Премьер» 4 февраля 2020 года

В Катаре продолжается Кубок «Матч Премьер». Во 2-туре 4 февраля сербский «Партизан» сыграет с «Ростовом». Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Партизан» — «Ростов».

«Партизан»

Закончив первую половину сезона победой над «Радником» в чемпионате (1:2), сербы ушли на отдых.

Первую товарищескую встречу черно-белые провели 22 января, сыграв вничью с «Краковией» со счетом 1:1.

Белградский клуб идет на 2-м месте в чемпионате Сербии, на 11 очков оставая от «Црвены Звезды». Разница мячей после 20 туров: 49-16.

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Главный бомбардир «Партизана» — Садик Умар, который забил уже 10 мячей в этом сезоне чемпионата Сербии.

В стартовом матче «Кубка Париматч Премьер» сербы сыграли вничью с «Локомотиваом» 1:1, победив по пенальти 4:2.

В 4 из 6 последних поединков «Партизан» забивал не менее двух мячей. Однако команда пропускала во всех шести последних выступлениях.

«Ростов»

«Ростов» закончил осеннюю часть сезона выездным разгромом «Спартака» (4:1). Благодаря этой победе желто-синие набрали 34 очка и ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице.

В 19 матчах РПЛ ростовчане забили 34 мяча, но и пропустили 28 голов. 10 мячей забил Эльдор Шомуродов, еще 5 — Алексей Ионов, по 4 Хорен Байрамян и Роман Еременко.

Зимой команду покинули защитники Рагнар Сигурдссон и Мачей Вилюш, а также ушедшие в аренду нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

Состав донского клуба укрепили полузащитник Павел Мамаев, защитник «Тамбова» Максим Осипенко.

На первом сборе «Ростов» провел матчи с «Пахтакором» (1:1) и с латвийским ФК «Рига» (3:1).⠀ В матче с узбекским клубом дончане ушли от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

Календарь и таблица РПЛ

В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» «Ростов» уступил «Спартаку» (1:2). Во втором тайме ошибки ростовчан и быстрые контратаки красно-белых привели к пропущенным голам. Повреждение получил голкипер «Ростова» Егор Бабурин.

Прогноз

На победу «Партизана» букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничейный результат в основное время — 3,40, а на победу «Ростова» — 2,40.

Валерию Карпину не слишком важны результаты контрольных матчей, важна игра. Поэтому можно прогнозировать, что в основное время «Партизан» не проиграет.

Без забытых мячей не обойдется. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,95 и обе забьют за 1,75. 0