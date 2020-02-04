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    Потерпит ли «Ростов» второе поражение в Катаре?

    «Партизан» — «Ростов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на кубок «Матч Премьер» 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Партизан» — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В Катаре продолжается Кубок «Матч Премьер». Во 2-туре 4 февраля сербский «Партизан» сыграет с «Ростовом». Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Партизан» — «Ростов».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 04 Февраля 2020 года
    Партизан
    • Партизан 18:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.40
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    «Партизан»

    Закончив первую половину сезона победой над «Радником» в чемпионате (1:2), сербы ушли на отдых.

    Первую товарищескую встречу черно-белые провели 22 января, сыграв вничью с «Краковией» со счетом 1:1.

    Белградский клуб идет на 2-м месте в чемпионате Сербии, на 11 очков оставая от «Црвены Звезды». Разница мячей после 20 туров: 49-16.

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    Главный бомбардир «Партизана» — Садик Умар, который забил уже 10 мячей в этом сезоне чемпионата Сербии.

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  • 10/01/2020

    • В стартовом матче «Кубка Париматч Премьер» сербы сыграли вничью с «Локомотиваом» 1:1, победив по пенальти 4:2.

    В 4 из 6 последних поединков «Партизан» забивал не менее двух мячей. Однако команда пропускала во всех шести последних выступлениях.

    «Ростов»

    «Ростов» закончил осеннюю часть сезона выездным разгромом «Спартака» (4:1). Благодаря этой победе желто-синие набрали 34 очка и ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице.

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  • 01/02/2020

    • В 19 матчах РПЛ ростовчане забили 34 мяча, но и пропустили 28 голов. 10 мячей забил Эльдор Шомуродов, еще 5 — Алексей Ионов, по 4 Хорен Байрамян и Роман Еременко.

    Зимой команду покинули защитники Рагнар Сигурдссон и Мачей Вилюш, а также ушедшие в аренду нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

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    Состав донского клуба укрепили полузащитник Павел Мамаев, защитник «Тамбова» Максим Осипенко.

    На первом сборе «Ростов» провел матчи с «Пахтакором» (1:1) и с латвийским ФК «Рига» (3:1).⠀ В матче с узбекским клубом дончане ушли от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

    Календарь и таблица РПЛ

    В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» «Ростов» уступил «Спартаку» (1:2). Во втором тайме ошибки ростовчан и быстрые контратаки красно-белых привели к пропущенным голам. Повреждение получил голкипер «Ростова» Егор Бабурин.

    Прогноз

    На победу «Партизана» букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничейный результат в основное время — 3,40, а на победу «Ростова» — 2,40.

    Валерию Карпину не слишком важны результаты контрольных матчей, важна игра. Поэтому можно прогнозировать, что в основное время «Партизан» не проиграет.

    Без забытых мячей не обойдется. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,95 и обе забьют за 1,75. 0

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