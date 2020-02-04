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    Все новости спорта

    Выйдет ли «Ньюкасл» в 1/8 финала Кубка Англии?

    «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»
    «Ньюкасл» не проигрывает семь матчей кряду
    В переигровке четвертого раунда Кубка Англии «Оксфорд Юнайтед» на своей арене примет «Ньюкасл». Игра, которая состоится 4 февраля, начнется в 23:05 по мск. Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

    «Оксфорд Юнайтед»

    «Оксфорд Юнайтед», представляющий третий по рангу дивизион Англии, в этом розыгрыше Кубка прошел уже три этапа.

    На всех этих стадиях «парни с холма» встречались с командами из низших лиг и за все эти встречи пропустили только один гол. Он пришелся не матч предыдущего этапа против «Хартлпул Юнайтед» (1:4).

    «Желто-синие» находятся среди лидеров в Лиге 1. На данный момент они идут на восьмом месте, на три очка отставая от зоны плей-офф.

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    Победив «Блэкпул» (2:1) в прошлом туре своего дивизиона, коллектив прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

    «Ньюкасл»

    В этом розыгрыше Кубка Англии «Ньюкасл» преодолел уже один этап, переиграв на предыдущей стадии «Рочдейл» после переигровки — 1:1 и 4:1.

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    Сейчас команда из северо-восточной части Англии занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. За 25 матчей этот клуб заработал 31 балл, отстав от зоны еврокубков на шесть очков.

    Подопечные Стива Брюса не проигрывают уже в течение семи поединков. В последний раз «Сороки» теряли очки в 21 туре АПЛ во встрече с «Лестером» (0:3).

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    • Вместе с тем, в трех предыдущих играх кряду коллектив не сумел победить, довольствовавшись ничьими.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев оценивается в 3,30, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ньюкасл» выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 3,00. 0

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    «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 4 февраля 2020 года. Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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