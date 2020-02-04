«Монако» — «Анже». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Франции 4 февраля 2020 года

«Монако»
Перед стартом 23 тура французского первенства «Монако» с 29 очками находится на 13 позиции в турнирной таблице, но от четвертой позиции команду отделяет всего пять пунктов.
Монегаски не могут победить в последних четырех встречах Лиги 1, трижды проиграв в этом отрезке при одном ничейном исходе.
Мировая состоялась в Париже с ПСЖ (3:3), после чего «красно-белые» были разгромлены дома парижанами (4:1), а затем они дважды по 1:3 уступили «Страсбуру» дома и «Ниму» на выезде в последнем туре.
В 11 домашних поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Монако» добыл шесть побед, раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 26:21.
«Анже»
В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» с 30 зачетными баллами расположился на десятой позиции.
Накануне «скоитисты» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, разгромно уступив в родных стенах «Реймсу» со счетом 1:4.
А до этого «черно-белые» один матч выиграли (у «Нанта» 2:1 в гостях), а также три встречи закончили мировыми. Дома 0:0 с предстоящим противником и 1:1 с «Ниццей», в гостях с «Марселем» (0:0).
Вне родных стен в этом розыгрыше Лиги 1 «Анже» заработал две виктории, трижды сыграл вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 7:18.
В первом круге эти команды сыграли 0:0, в прошлом сезоне «Монако» дома проиграл «Анже» (0:1), а в другом матче была ничья — 2:2.
Прогноз на «Монако» — «Анже»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 2.00.
На викторию «Анже» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.70.
Прогнозируем, что клуб из Княжества сможет прервать свою негативную серию в предстоящем поединке. 0