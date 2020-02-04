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    «Монако» прервет серию без побед?

    «Монако» — «Анже». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Франции 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Монако» — «Анже»
    Александр Головин
    4 февраля в поединке 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» на «Луи II» примет «Анже». Поединок стартует в 21:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.85
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    «Монако»

    Перед стартом 23 тура французского первенства «Монако» с 29 очками находится на 13 позиции в турнирной таблице, но от четвертой позиции команду отделяет всего пять пунктов.

    Монегаски не могут победить в последних четырех встречах Лиги 1, трижды проиграв в этом отрезке при одном ничейном исходе.

    Мировая состоялась в Париже с ПСЖ (3:3), после чего «красно-белые» были разгромлены дома парижанами (4:1), а затем они дважды по 1:3 уступили «Страсбуру» дома и «Ниму» на выезде в последнем туре.

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    В 11 домашних поединках этого розыгрыша Лиги 1 «Монако» добыл шесть побед, раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 26:21.

    «Анже»

    В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» с 30 зачетными баллами расположился на десятой позиции.

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    • Накануне «скоитисты» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, разгромно уступив в родных стенах «Реймсу» со счетом 1:4.

    А до этого «черно-белые» один матч выиграли (у «Нанта» 2:1 в гостях), а также три встречи закончили мировыми. Дома 0:0 с предстоящим противником и 1:1 с «Ниццей», в гостях с «Марселем» (0:0).

    Вне родных стен в этом розыгрыше Лиги 1 «Анже» заработал две виктории, трижды сыграл вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 7:18.

    В первом круге эти команды сыграли 0:0, в прошлом сезоне «Монако» дома проиграл «Анже» (0:1), а в другом матче была ничья — 2:2.

    Прогноз на «Монако» — «Анже»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Анже» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.70.

    Прогнозируем, что клуб из Княжества сможет прервать свою негативную серию в предстоящем поединке. 0

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    «Монако» — «Анже». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Франции 4 февраля 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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