«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 февраля 2020 года

В воскресенье, 2 февраля, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка.

«Шпоры» одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 24 сыгранных турах.

В январе подопечные Жозе Моуринью уступили «Саутгемптону» (0:1) и «Ливерпулю» (0:1), разошлись миром с «Уотфордом» (0:0), а также одолели «Норвич» (2:1).

Кроме того, в рамках Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграл вничью с тем же «Саутгемптоном» (1:1), из-за чего встретится со «святыми» еще раз.

Календарь и таблица АПЛ

После травм у лондонцев восстанавливаются Гарри Кейн, Бен Дэвис и Мусса Сиссоко.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу с 51 набранным очком.

На счету «горожан» 16 побед, три ничьи и пять поражений. От лидирующего «Ливерпуля» они уже отстают на 19 баллов.

В январе команда Пепа Гвардиолы обыграла «Эвертон» (2:1), «Астон Виллу» (6:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также поделила очки с «Кристал Пэлас» (2:2).

В Кубке Англии «Манчестер Сити» прошел «Фулхэм» (4:0), а в Кубке лиги по сумме двух встреч — «Манчестер Юнайтед» (3:1 и 0:1).

Среди травмированных у действующих чемпионов значатся Фернандиньо, Лерой Сане и Эмерик Ляпорт.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.60, победа «Тоттенхэма» — 5.20, ничья — 4.80.

Противостояние Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью всегда вызывает повышенный интерес, хотя в этом сезоне их команды не блещут.

Особенно печальными выглядят дела у португальского специалиста, чей коллектив, похоже, останется без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Потеряв Гарри Кейна, атака «шпор» стала менее продуктивной, плюс к этому добавились оборонительные проблемы — команда пропускает едва ли не в каждом туре с середины декабря.

Исходя из этого, мы полагаем, что гости выиграют, притом с комфортным перевесом. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -1» за 1.95.

Еще один вариант — «гости выиграют гонку до двух голов». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.75. 0